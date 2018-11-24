(بدون تقطيع) مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد اليوم | (كورة لايف) شاهد بث مباشر مباراة ليفربول live

بثًا مباشرًا لمباراة ليفربول وواتفورد، في إطار الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج»، والتي تنطلق في الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.





ويقود المصري محمد صلاح جناح الريدز، تشكيل ليفربول المتوقع أمام واتفورد، ويعتمد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول على طريقة 4-3-3 ويتكون التشكيل المنتظر من:





حارس المرمى: أليسون بيكر





خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، جو جوميز، فان دايك، روبيرتسون





خط الوسط: جيمس ميلنر، فابينيو، شاكيري





خط الهجوم: صلاح، فيرمينو، ماني





وسيتم نقل المباراة التي تقام على ملعب فيكريدج رود معقل واتفورد، عبر قناة بي إن سبورتس HD3، وسيتولى التعليق عليها، المعلق المصري علي محمد علي.





ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 30 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر، ويملك واتفورد 20 نقطة في المركز السابع، ويقود المباراة تحكيميا جوناثان موس.