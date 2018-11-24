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عالم
السبت 24/نوفمبر/2018 - 11:35 ص

حاكم دبي: نقف بجانب السعودية في السراء والضراء

الشيخ محمد بن راشد
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نيفين أشرف
dostor.org/2408477

أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس الوزراء وحاكم دبي، دعم بلاده للمملكة العربية السعودية، مشددًا على أن الإمارات تقف بجانب المملكة في السراء والضراء.

وقال بن راشد خلال حواره مع صحيفة "الشرق الأوسط": "نحن دائمًا مع السعودية في السراء والضراء، وعلاقاتنا الثنائية تتعزز تحت مظلة "مجلس التنسيق السعودي الإماراتي" وقد وضع المجلس رؤية مشتركة لتكامل استراتيجي بين البلدين، اقتصاديًا وتنمويًا وعسكريًا، عبر 44 مشروعًا استراتيجيًا مشتركًا، ونحن نتطلع إلى بناء نموذج تكاملي يدعم مسيرة التعاون الخليجي، والعمل العربي المشترك".

وأضاف: "أنا أنظر بتفاؤل وأمل إلى عملية التطوير والتحديث الضخمة في المملكة، والواقع أن رؤية 2030 تفرض على أشقائنا واصلوا الليل بالنهار لتنفيذ خططها ومشاريعها وبرامجها، وهم قادرون على ذلك، ويعلمون أن أهداف الخطة ليست خيارًا، بل وصفة ضرورية لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية".

وتابع قائلًا: "السعوديون مجتمع شاب، أكثر من نصفه تحت سن الثلاثين، وهؤلاء يحتاجون إلى فرص عمل، وإلى توسع كبير في مشروعات الإسكان والبنى التحتية، وقبل ذلك يحتاجون إلى تعليم عصري وإلى بيئة منفتحة على التغيير والتحديث".

وأشار حاكم دبي، إلى أن تطورات ومتغيرات في الاقتصاد العالمي تفرض في وضعه الراهن والمستقبلي تنويع الاقتصاد وربطه بالاتجاهات العالمية الصاعدة، وتقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية، وهذا ما تعد به رؤية 2030.

من جانبه، أكد محمد خاشقجي نجل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، أن لقاءه بالأمير محمد بن سلمان في الإمارات، كان مفاجئًا ورائعًا، مشيرًا إلى أن ولي العهد رحب به قائلًا: "أهلا بك في بلدك الثاني الإمارات".

جاء ذلك خلال حديثه مع صحيفة "عكاظ" السعودية، الذي كشف فيه عن تفاصيل صورته التي التقطها مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في حلبة "ياس" في مارينا أبوظبي، والتي تداولها المغردون على نطاق واسع، وقال نجل خاشقجي، إنه أحد منظمي الفورميلا 1 في أبو ظبي.

وشدد محمد خاشقجي لـ"عكاظ" على أن أسرته متمسكة وملتفة حول القيادة الرشيدة في المملكة، موضحًا أن تجاهل شائعات الإعلام المعادي للمملكة هو أكبر رد عليهم، وصرح نجل خاشقجي قائلًا: "ولي العهد هو الحلم لجيلنا من الشباب"، معتبرًا رؤية 2030 نقلة نوعية للمملكة العربية السعودية.

يأتي ذلك فيما أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، على ضرورة إتمام التحقيق في مقتل جمال خاشقجي في أسرع وقت، مضيفًا، أن موسكو في انتظار النتائج النهائية للتحقيق.

وقال "لافروف" خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيطالي إنزو ميلانيزي: "لقد قلنا سابقًا إنه من الضروري إكمال التحقيق في أقرب وقت ممكن، ونلاحظ أن السلطات السعودية تجري هذا التحقيق، وتتعاون مع السلطات التركية".

وكانت النيابة العامة السعودية أعلنت أن "خاشقجي" قتل داخل قنصلية بلاده في اسطنبول في الثاني من أكتوبر الماضي على يد فريق أمني كانت مهمته إقناعه بالعودة لبلاده، لكن قائد الفريق أمر بقتله بعدما رفض الرجوع، ووجهت النيابة تهمًا إلى 11 موقوفين في إطار التحقيق في قضية خاشقجي، وطالبت بإعدام 5 منهم.

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