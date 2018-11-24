القاهرة : السبت 24 نوفمبر 2018
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10:04 ص

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12:15 ص

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09:30 م

محافظ الغربية: أعلن جدول زياراتى لإجبار المسئولين على تنظيف الشوارع وحل المشكلات
09:24 م

زوج مخلوع يحتفل بانفصاله على «فيسبوك»: «همّ وانزاح عن قلبى والله»
08:25 م

كارتيرون يرد على إقالته من الأهلى برسالة عاطفية
08:02 م

مستقبل نتنياهو
04:41 ص

اجتماع أوروبى لإزالة "العقبة الأخيرة" أمام خروج بريطانيا
12:51 ص

عاجل.. الأهلى يُعلن إقالة كارتيرون
07:48 م

سلوى الهرش عن «سنوية حادثة مسجد الروضة»: «لن نترك سيناء»
09:58 ص

حبس ابنة الشاطر وآخرين 15 يوما في "الانضمام لجماعة إرهابية"
08:02 ص

مسلحون يفرجون عن 16 مصريًا احتجزوا في ليبيا
05:33 ص

مشاهدة مباراة الأهلي والوصل الاماراتي يلا شوت| موعد مباراة الاهلى والوصل الاماراتي والقنوات الناقلة بث مباشر كورة لايف
الكابتن
السبت 24/نوفمبر/2018 - 11:29 ص

بث سريع يلا شوت.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر اليوم 24/11/2018 اون لاين ماتش الدوري الاسباني

بث سريع يلا شوت..
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يلا شوت.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر اليوم 24/11/2018 اون لاين ماتش الدوري الاسباني
كورة اون لاين مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر الليلة وفى أول مباراة بالدورى الإسبانى بعد فترة 12 يوم على أخر مباراة خاضها الملكى فى الدورى والتى كانت على ملعب بالايدوس امام سيلتا فيغو والتى انهاها الريال بأربعة أهداف فى مقابل تلقى هدفين من سيلتا لذا فإنه الليلة وبتواجده امام ايبار على الملعب البلدى إبوروا فإنه سيتوجب عليه الضغط منذ أول دقيقة من أجل الحصول على الفوز المبكر والإطمئنان لنهاية المباراة لأن الفريق ليس بحاجة إلى فقدان أى نقاط فى الفترة المقبلة مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد وايبار لايف يوتيوب.
يلا شوت.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر اليوم 24/11/2018 اون لاين ماتش الدوري الاسباني
مشاهدة ماتش الريال وايبار بث مباشر لكن بعد تولى سولارى المهمة فإنه بالفعل تمكن من ضبط أداء الفريق والحصول على النقاط فى الدورى أو فى دورى الأبطال فإنه جاء فى وقت كان لابد وأن يكون فيه فإنه أنقذ الفريق كما فعل زيدان من قبل وحصل مع الفريق على دورى الأبطال فى أكثر من مرة فيأتى دور سولارى الأن بمحاولة فعل الأمر ذاته لكنه سيكون بالصعب لكن المحاولة قد تفيد مشاهدة مباراة ايبار وريال مدريد بث مباشر
يلا شوت.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر اليوم 24/11/2018 اون لاين ماتش الدوري الاسباني
بث مباشر مباراة ايبار وريال مدريد لايف يوتيوب لهذا فإن ريال مدريد سيهبط ضيفا ثقيلا على إيبار الذى أنهى الإستعدادات من أجل خوض هذه المعركة المثيرة أمام الملكى فى تسعون دقيقة لم تكن الأولى بين الفريقين لأنهم سبق وأن حدث بينهم هذا فكانت نتيجة أخر مباراة خاضها الفريق المدريدي أمام إيبار بالموسم الماضى بالجولة 28 التى انتهت بفوز الريال بهدفين لرونالدو مقابل هدف وحيد من ايبار وفى المباراة التى كانت بالدور الأول بالموسم ذاته انتهت بفوز الريال بثلاثة أهداف لكن المرة هذه دون استقبال أى اهداف وذلك لانها كانت على ملعب سانتياجو برنابيو تويتر لايف ماتش الريال اليوم مباشر
يلا شوت.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر اليوم 24/11/2018 اون لاين ماتش الدوري الاسباني

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