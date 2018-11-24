الكشف عن مقبرة كاتب مقصورة التحنيط في الأقصر

شهدت محافظة الأقصر، اليوم السبت، كشفًا أثريًا جديدًا أعلن عنه الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، حيث تم الكشف عن مقبرة " "فاو آر خت إف" بمنطقة العساسيف بالبر الغربي من الأقصر، والتي تعود إلي الأسرة الـ 19، والتي تم أكتشافها بأيدي مصرية خالصة من خلال بعثة أثرية تابعة لوزارة الآثار، يترأسها الدكتور مصطفي الوزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار.



وأوضح الدكتور خالد العناني أن البعثة المصرية كانت قد بدأت عملها بتلك المنطقة في مارس 2017، ثم توقف العمل وأستأنف في شهر أغسطس في نفس العام، ثم توقف العمل مجددًا لتستكمل البعثة أعمالها منذ شهر أغسطس 2018 حتي وقتنا هذا، وقد أستطاعت البعثة أن ترفع نحو 300 متر مكعب من الردم المحيط بتلك المقبرة المميزة للغاية، والتي تحوي الكثير من الرسومات المميزة ذات الألوان الزاهية، والتي تتميز بدرجة حفظ رفيعة المستوي.



وأضاف أن البعثة تمكنت من الكشف عن مقبرة فى t28، خلالها عملها تم العثور علي سدة طينية بإزاحتها تم الكشف عن مقبرة لشغوف ار اف بمعني « الظهر يواجه الرياح الشمالية» لكاتب بمقصورة التحنيط فى معبد الاله موت وكشف عن زوجته المنشدة وتحتوى على 1000 قطعة تضمن أقنعة وتماثيل اوشابتى ونقوش، كما تم الكشف عن تابوت من الخشب كاملين لتعود للأسرة باد اى ست لكاهن فى معبد آمون وزوجته كانت منشدة لآمون.