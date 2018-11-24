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عالم
السبت 24/نوفمبر/2018 - 11:25 ص

هبوط مروحية أفغانية اضطراريًا ومقتل وإصابة 4 جنود

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2408461

أكد مسئولون بوزارة الدفاع في كابول، مقتل جنديين اثنين وإصابة اثنين آخرين، إثر هبوط طائرة مروحية تابعة للقوات الجوية الأفغانية اضطراريًا، اليوم السبت.

ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية جاويد غفور قوله إن الطائرة هبطت اضطراريًا في منطقة معروف بإقليم قندهار جنوب البلاد.

وكان قائد شرطة قندهار تدين خان قال - في وقت سابق اليوم - إن المروحية هبطت اضطراريًا في منطقة "معروف"، مضيفًا أنها كانت تنقل بعض الجنود من مركز الإقليم إلى هذه المنطقة، ولكنه لم يفد بوقوع إصابات أو وفيات بعد اشتعال النيران بالمروحية.

وأعلنت حركة طالبان، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن مقاتليها هم من أسقطوا المروحية.

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