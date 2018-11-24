القرش الحوتي يعاود الظهور بمياه البحر الأحمر

أعلنت جمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة بالبحر الأحمر، اليوم السبت، عن ظهور القرش الحوتى صديق الإنسان بمنطقة جنوب الغردقة، وسط فرحة عارمة من السياح.



وأكد حسن الطيب، رئيس جمعية الانقاذ البحري، أن القرش الحوتي صديق الإنسان عاد للظهور مجددا بمياه البحر الأحمر شمال مدينة الغردقة، وسط فرحة كبيرة من السائحين، مشيرا إلى أنه وجد مياه البحر الأحمر بيئة مناسبة له، حيث يعتبر هذا الظهور الثامن له في نفس العام.



وأضاف رئيس جمعية الانقاذ البحري، لـ«الدستور»، أن جمعية الانقاذ البحري وحماية البيئة تتابع تحركات القرش الحوتي بمياه البحر الأحمر، لافتا إلى ضرورة عدم الاقتراب منه حتى لا ينفر ويفر بسبب المضايقات من الغواصين، وبعض هواة الغوص.