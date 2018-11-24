"مصر للطيران" تسيّر 35 رحلة جوية إلى المطارات الداخلية اليوم

تسير شركة مصر للطيران للخطوط الإقليمية والداخلية "اكسبريس"، طوال اليوم السبت، 35 رحلة جوية إلى المطارات المصرية الداخلية، فى إطار خطتها لتنشيط السياحية الداخلية خاصة مناطق الجذب السياحى مع بداية الفصل الشتوي.



ومن المقرر أن تسير شركة مصر للطيران 11 رحلة جوية إلى مدينة أسوان، و6 إلى الغردقة، و8 للأقصر و6 إلى مدينة شرم الشيخ، ورحلة واحدة إلى كل من مطارات مرسى علم وطابا وأسيوط وبرج العرب.



كما ستقوم العلاقات العامة بشركتى ميناء القاهرة الجوى ومصر للطيران بمبنى الركاب رقم 3 بتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة للوفود الركابية، وفقا لتوجيهات وتعليمات الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى.