"مستقبل وطن" ينظم ماراثون جري بمدينة الصالحية الجديدة

نظم حزب "مستقبل وطن"، برئاسة المهندس أشرف رشاد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، فجر اليوم السبت، ماراثون للجري، فى مدينة الصالحية الجديدة بمركز فاقوس في محافظة الشرقية.



يأتي ذلك فى إطار اهتمام الحزب بعمل مسابقات لجعل الرياضة أسلوبًا متكاملًا للحياة، وإيجاد نوع من المنافسة الرياضية بين الجميع.



وشهد ماراثون الجري إقبالا كثيفا من قبل شباب مدينة الصالحية الجديدة، وذلك حرصًا على ممارسة الرياضة والانتظام بها، وكان الماراثون لمسافة 5 كليو مترات تقربيًا في شوراع المدينة، ويهدف الماراثون الرياضى إلى تشجيع المواطنين والشباب على ممارسة الرياضة، وشمل الماراثون رياضة للجرى والمشى والدراجات.



وكرمت أمانة الصالحية الجديدة لحزب "مستقبل وطن" المراكز السبعة الأولى في الماراثون وهم "محمد سباعي، وعزت مصطفي عزت، وأحمد عاطف علي، وسيف عبد الله عبد اللطيف، وعبد الرحمن إبراهيم محمد، ومحمد إبراهيم محمد، ومعاذ على جعفر".



وقالت علا عمار، أمين عام الحزب بمدينة الصالحية الجديدة، إن فعاليات الحزب تأتى فى إطار تفعيل الدور المجتمعى والتثقيفى الذى يقوم به الحزب لنشر الوعى لجميع فئات المجتمع، مؤكدة أن مثل هذه الأنشطة تستهدف العديد من الفئات المجتمعية والتى تلاقى إقبالًا كبيرًا من المشاركين.