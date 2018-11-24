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السبت 24/نوفمبر/2018 - 11:21 ص

التضامن: 5.5 مليون سيدة تحصلن على معاش شهري 3.4 مليار جنيه

التضامن: 5.5 مليون
ولاء جمال
dostor.org/2408448

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن إجمالي عدد السيدات أصحاب المعاشات والمستحقات يبلغ 5.5 مليون سيدة من حوالي 9 ملايين صاحب معاش ومستحق، وذلك بتكلفة شهرية 3.4 مليار جنيه مصري ومتوسط معاش شهري 621 جنيه.

وأوضحت أنها تشرف على 2400 رائدة مجتمعية تقوم على رفع وعي الأسر بمختلف القضايا الاجتماعية من خلال الزيارات المنزلية، مساعدة الأسر فى الحصول على الخدمات التى تقدمها الوزارات والجمعيات الأهلية، إجراء زيارات أسرية للتحقق من صحة بيانات الأسر الحاصلة على الدعم النقدي، المشاركة فى لجان المساءلة المجتمعية لرصد الفجوة فى الخدمات الصحية والتعليمية والصحية، مساعدة الأسرة فى الحصول على قروض ودعمها فى إدارة المشروعات وتحصيل الأقساط.

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