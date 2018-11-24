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السبت 24/نوفمبر/2018 - 11:21 ص

kolop HD.. مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر اليوم 24-11-2018 يوتيوب بدون تقطيع

kolop HD.. مشاهدة
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kolop HD.. مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر اليوم 24-11-2018 يوتيوب بدون تقطيع
يستعد محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي رفقة فريقه، لخوض لملاقاة واتفورد، في افتتاح الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي «بريميرليج».

وحرص محمد صلاح على إبراز جانب من التدريبات الخاصة باللقاء، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مكتفياً بنشر صورة له أثناء خوضه الحصة التدريبية رفقة الريدز.

kolop HD.. مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر اليوم 24-11-2018 يوتيوب بدون تقطيع


ويدخل ليفربول المباراة منتشياً بسلسة من اللا هزيمة في الدوري الإنجليزي، إضافة إلى تقديمه أفضل انطلاقة له في الـ«بريميرليج» تحت قيادة الألماني يورجن كلوب المدرب الحالي لـ«الريدز»، ليقع بالمركز الثاني بترتيب الدوري الإنجليزي بواقع 30 نفطة، خلف المتصدر مانشستر سيتي.
kolop HD.. مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر اليوم 24-11-2018 يوتيوب بدون تقطيع



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