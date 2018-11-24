صلاح فوزي يوضح السوابق البرلمانية وآلية اللجوء إليها

قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إن رئيس مجلس النواب له أن يوضح مسألة يراها غامضة من على المنصة دون أن ينزل إلى مقاعد النواب، حسبما تنص المادة الثامنة من اللائحة الداخلية للمجلس.



وتنص المادة على أن لرئيس البرلمان أن يوضح مسألة يراها غامضة أو يستوضحها، ولكن حال رغبته في الإدلاء برأيه في مناقشة أي مسألة معروضة، فيجب أن يتخلى عن رئاسة الجلسة، ويتولى رئاسة الجلسة فى هذه الحالة أحد الوكيلين، ولا يعود إلى مقعد الرئاسة حتى تنتهي المناقشة التي اشترك فيها.



واستشهد فوزي بما فعله الدكتور علي عبد العال، أثناء نظر تعديلات قانون ممارسة مهنة الطب، عندما أدلى بتوضيح يتعلق بالمراكز القانونية المستقرة واحترام الحقوق المكتسبة، والأثر الرجعي للقوانين وأحكام القضاء الدستوري الصادرة في هذا الشأن والمتواترة على ضرورة عدم المساس بالمراكز والحقوق القانونية المكتسبة، دون أن ينزل إلى مقاعد الأعضاء.



وأضاف فوزي أن السوابق البرلمانية هي آلية توجد في برلمانيات العالم، لمواجهة وقائع لم يرد بشأنها نص لا في الدستور ولا في القوانين ولا في اللوائح الداخلية، بمعنى أن السابقة لا تستند إلى نص مكتوب على سند من أن النصوص متناهية والوقائع والأحداث غير متناهية، والمتناهي لا يفي بغير المتناهي.



وتابع: "من هنا وجدت السوابق البرلمانية، يقبلها البرلمان بطريقين إما صراحة أو ضمنًا، فإذا قبلت تعد قواعد مكملة للنصوص المكتوبة وتطرح عادة من رئيس البرلمان، وهي تستمد أساسها من الممارسة البرلمانية التي يتم العمل بها عند غياب نصوص حاكمة للوقائع الجديدة ويمكن الاستعانة بها للفصل في أي موضوعات متشابهة، ولكن هناك قيد بالنسبة للسوابق هو أنه يلزم فيها عدم تعارضها مع أي نص مكتوب".



وأوضح أنه إذا استقرت السابقة البرلمانية في وجدان البرلمان، ثم حدث تواتر على اتباعها وتكرارا على الالتزام بها فإنها تتحول إلى عرف ملزم يسمى "عرفا برلمانيا" وبعض السوابق البرلمانية قد تتحول مع الوقت إلى نصوص مكتوبة إذا تبناها المشرع.



وأشار إلى أن السوابق البرلمانية شيء واختصاص رئيس المجلس بتوضيح مسألة غامضة هو شيء آخر، فوفقا للمادة 8 من لائحة البرلمان الداخلية، فإنه من حق رئيس المجلس أن يوضح مسألة يراها غامضة، وبالقطع يكون التوضيح من مكانه على المنصة، وهذا يختلف حال إبداء الرئيس رأيه في مسألة معروضة، والتي عندها يتخلى عن رئاسة الجلسة ويتولي الرئاسة أحد الوكيلين، ولا يعود إلى مقعد الرئاسة إلا بعد انتهاء المسألة قيد المناقشة.



وتابع: «رئيس المجلس من مهامه توضيح المسائل التي تحتاج إلى إيضاح لإنارة الطريق أمام المناقشة خاصة إذا كان الإيضاح يتطلب ذكر نص دستوري أو ذكر قضاء دستوري ثابت أو ذكر قانون ذات علاقة غير القانون المطروح للنقاش، فهذا من حقه ويتم أثناء تواجده على المنصة».