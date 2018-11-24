"المالكي": المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه فلسطين

قال وزير الخارجية والمغتربين بفلسطين رياض المالكي، "إن القضية الفلسطينية تنتظر حلها، ولا تزال تحظى باهتمام عربي ودولي، وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته اتجاهها".



جاء هذا الحوار الخاص كجزء من برنامج حوار المتوسط، المنعقد في العاصمة الايطالية روما، وخصص لحوار الوزير المالكي حول وضع القضية الفلسطينية ضمن الأحداث العالمية وفي ضوء السياسات الأميركية والإسرائيلية.



وأضاف المالكي، "أن القضية الفلسطينية تنتظر ان يتم حلها، وأن على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته في حل المشكلة الفلسطينية التي تم انشاؤها بواسطة قرار دولي عندما قسم فلسطين التاريخية الى دولتين" مضيفا، "أن هناك حالة احباط من عدم تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية سمحت باستمرار القضية الفلسطينية دون حل لمدة 70عاما.



وتابع "المالكي"، بالرغم من وجود معاناة اللاجئين في دول العالم التي تستدعي تحركا وعملا فوريا من المجتمع الدولي، إلا أن هناك 5 ملايين ونصف المليون لاجئ فلسطيني ينتظرون حقهم في العودة، وأنه على المجتمع الدولي ان يعمل على حل القضية الفلسطينية. مؤكدا ان القضية الفلسطينية لا تزال تحظى باهتمام دولي الا انه لا توجد خطوات ذات مصداقية ومسؤولة لحلها وان دولة فلسطين تؤمن بالمجتمع الدولي.



وأشار "المالكي"، إلى أن موقف الإدارة الأميركية الذي اتخذته بوقوفها بجانب إسرائيل، اخترت فيه الجانب الخاطئ من التاريخ والعدالة، وباتت مهمة الإدارة الأميركية منصبة على حماية إسرائيل، بالرغم من ارتكابها الجرائم المستمرة بحق شعبنا الفلسطيني.



وحث "المالكي"، دول الاتحاد الأوروبي على أخذ دورها وتحمل مسؤولياتها، بدعم من الأشقاء العرب المستعدين للشراكة مع أوروبا لتحقيق ذلك، بالإضافة إلى دول أفريقيا وآسيا وغيرها من دول العالم، مشددا على ضرورة قيام الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بصناعة التغيير والدفع باتجاهه.



وأوضح "المالكي"، أن السيد الرئيس محمود عباس وخلال كلمته امام مجلس الامن في 20 فبراير من هذا العام تحدث عن الرؤية الفلسطينية، ودعا فيها إلى عقد مؤتمر دولي للسلام بحضور دولي في محاولة لإحياء عملية السلام مرة اخرى، مؤكدًا التزام دولة فلسطين بقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة والتزامها بالقانون الدولي.



وأكد "المالكي" أن دولة فلسطين تعزز من صمود الفلسطينيين في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية التي تحاول تقويض ذلك، وأن الامل موجود لتتخذ الدول مسؤولياتها والوقوف في وجه الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وان تقول للشعب الفلسطيني هذا وقت العدالة.



وفيما يخص موقف الدول العربية من القضية الفلسطينية قال المالكي: "إن الدول العربية جادة وبشكل مطلق في التعامل مع القضية الفلسطينية، بالرغم من محاولات اسرائيل تضخيم بعض النشاطات لإظهار حدوث تغيير في علاقة العالم العربي مع اسرائيل"، مشيرا الى كلمة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز امام مجلس الشورى السعودي الذي اكد فيها ان قضية فلسطين هي القضية الاولى، وان قرار القمة العربية تسمية القمة في الظهران "قمة القدس" هي مؤشرات مهمة على التزام الدول العربية بالقضية الفلسطينية.



وفي السياق ذاته أضاف المالكي، "أن علاقتنا مع شركائنا بالعالم العربي قوية والتزامهم تجاه فلسطين قوي وثابت، وانه يمكن الاعتماد على الدعم العربي السياسي والاقتصادي المهم، وأنه من المستحيل أن تعلن اي دولة عربية عن تطبيع علاقتها مع إسرائيل في ظل استمرارا احتلالها الأرض الفلسطينية، وفي ظل عدم قيام دولة فلسطينية، مؤكدًا التزام فلسطين والدول العربية بمبادرة السلام العربية، التي أعلنت في قمة بيروت، والتي أكدت شروط تطبيع العلاقات مع إسرائيل بانه يتطلب انسحابها من الأرض الفلسطينية المحتلة وباقي الأرض العربية المحتلة مزارع شبعا في لبنان والجولان في سوريا، لافتا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتانياهو يريد عكس هذا، اذ يريد تطبيع العلاقات مع الدول العربية للضغط على الفلسطينيين، مشددا على ان الدول العربية لن تسمح بذلك على الاطلاق، القضية الفلسطينية لا تزال قضية العرب الأولى.



كما تحدث المالكي، عن حل الدولتين وأنه لا يزال ممكنا مشددا على ضرورة العمل على تنفيذه، وانه يحظى بقبول المجتمع الدولي، مشيرا الى ان الشعب والقيادة الفلسطينية امضوا 50 عاما للوصول الى هذا التوافق، وانهم ليسوا على استعداد لقضاء خمسون عاما اخرى لإيجاد صيغة توافق جديدة. لافتا الى ان اسرائيل هي الدولة الوحيدة التي لا تؤمن بحل الدولتين، وانه على المجتمع الدولي ان لا يسمح لإسرائيل ان تفعل ما تريد، مشيرا الى محاولة إسرائيل انهاء حل الدولتين من خلال سياساتها ببناء المستوطنات ومصادرة الاراضي، التي تقوض احتمالات اقامة دولة فلسطينية، مثل مخطط E1 الذي يقسم الضفة الغربية ويفصل شمالها عن جنوبها، والهجمة الاسرائيلية ضد قرية الخان الاحمر التي تهدف الى قطع اوصال وانهاء فرص اقامة دولة فلسطينية.



وشدد "المالكي" على انه لا بديل عن حل الدولتين، وذلك لان حل الدولة الواحدة ستفرض فيه إسرائيل نظام الفصل العنصري، والذي تقيمه بالفعل ويظهر بوضوح في الضفة الغربية، ويكون فيه نظامان واحد خاص باليهود الاسرائيليين ونظام للفلسطينيين العرب، وان نظام الفصل العنصري لا يمكن لأي احد ان يقبل به في القرن الواحد والعشرين وبعد التخلص من اخر نظام فصل عنصري في جنوب أفريقيا.



وفيما يخص الحصار المفروض على قطاع غزة، دعا المالكي المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل لإنهاء حصارها المفروض منذ 12 عامًا على 2 مليون فلسطيني.



ولفت "المالكي" إلى أن صفقة القرن ظهرت من خلال قرارات الادارة الاميركية باعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها اليها، وقطع المساعدات عن السلطة الفلسطينية، ووقف مساعدتها للأونروا، ودمج قنصليتها بالسفارة، مشيرا الى انه سيكون هناك رد فلسطيني رسمي في حال الاعلان عنها.