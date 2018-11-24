القاهرة : السبت 24 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
10:04 ص

سفير نيجيريا: تعيين خريجى الأزهر بالمناصب العليا لمكانته المرموقة
12:15 ص

موعد مباراة ليفربول وواتفورد اليوم والقنوات الناقلة.. بث مباشر مباراة ليفربول وواتفورد يلا شوت.. مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد
09:30 م

محافظ الغربية: أعلن جدول زياراتى لإجبار المسئولين على تنظيف الشوارع وحل المشكلات
09:24 م

زوج مخلوع يحتفل بانفصاله على «فيسبوك»: «همّ وانزاح عن قلبى والله»
08:25 م

كارتيرون يرد على إقالته من الأهلى برسالة عاطفية
08:02 م

مستقبل نتنياهو
04:41 ص

اجتماع أوروبى لإزالة "العقبة الأخيرة" أمام خروج بريطانيا
12:51 ص

عاجل.. الأهلى يُعلن إقالة كارتيرون
07:48 م

سلوى الهرش عن «سنوية حادثة مسجد الروضة»: «لن نترك سيناء»
09:58 ص

حبس ابنة الشاطر وآخرين 15 يوما في "الانضمام لجماعة إرهابية"
08:02 ص

مسلحون يفرجون عن 16 مصريًا احتجزوا في ليبيا
05:33 ص

مشاهدة مباراة الأهلي والوصل الاماراتي يلا شوت| موعد مباراة الاهلى والوصل الاماراتي والقنوات الناقلة بث مباشر كورة لايف
حوادث
السبت 24/نوفمبر/2018 - 11:18 ص

سقوط "سكساكا" بسلاح ناري وذخيرة في الفيوم

سقوط سكساكا بسلاح
الفيوم - مصطفي عبدالله الصعيدي
dostor.org/2408442

ألقى الرائد محمود الشرقاوي، معاون مباحث قسم ثان الفيوم، برئاسة المقدم محمد دعبس رئيس المباحث، القبض على عاطل مسجل شقي خطر وبحوزته سلاح ناري وعدد من الطلقات.

كان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم تلقى إخطارًا من اللواء هيثم عطا مدير المباحث، يفيد بتمكن قوة أمنية من وحدة مباحث قسم ثان من ضبط "سيد عويس مدبولي"، 36 سنة، عاطل ومسجل شقي خطر تحت رقم 1448 فئة ب سرقات عامة، وبحوزته سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش عيار 16 مللي، وعدد من الطلقات لذات العيار.

تم التحفظ على المضبوطات، وإلقاء القبض على المتهم، وتحرر له المحضر رقم 4794 لسنة 2018، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

حبس ابنة الشاطر وآخرين 15 يوما في "الانضمام لجماعة إرهابية"

منذ يومين

حبس صاحب فيديو التحرش بطالبات جامعة المنصورة 4 أيام

منذ 6 أيام

تعاطى الاستروكس وأخرج أحشاء طالب ثم وقف يردد: «الصمت لغة العظماء»

منذ اسبوع

تجديد حبس عبدالمنعم أبوالفتوح في "نشر أخبار كاذبة"

منذ أقل من شهر

مغتصب «طفل السلام»: والده أسكننى فى شقته فهتكت عرض ابنه بعد تناول «الاستروكس»

منذ أقل من شهر

شقيق «منتحر الهرم»: قتل نفسه بسبب تقبيل نسيبنا لوالدتنا

الآن

الصحف تبرز تفقد السيسي إنشاءات أنفاق قناة السويس والعاصمة الإدارية

الأرصاد: استمرار سقوط الأمطار اليوم.. والقاهرة 22 درجة

مجلس الأمن يستثني سول من عقوبات مفروضة على بيونج يانج

أمريكا: احتواء حرائق كاليفورنيا بشكل شبه تام

ads
الأكثر قراءة

"التنظيم والإدارة": لا تخفيض لعلاوة الحد الأدنى بسبب الترقيات

أسماك مكسيكية تنقذ حياة ملايين البشر

يورجن كلوب يهاجم "أجيرى" بسبب محمد صلاح

ياسر جلال مهدد بالخروج من الموسم الرمضانى بسبب 8 ملايين جنيه

ألبومات الصور

كواليس ليلة رعب سكان فيصل بسبب ميل برج سكىنى (صور)

بالفيديو.. مياه الأمطار تغسل شوارع وسط البلد

الشتا يدق البيبان

فيديو.. الأسطى حسين السيد يروى تاريخ سوق الحلاقين بـ "الحسين"

نجم الساعة

موعد مباراة ليفربول وواتفورد اليوم والقنوات الناقلة.. بث مباشر مباراة ليفربول وواتفورد يلا شوت.. مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد

الأكثر قراءة

"التنظيم والإدارة": لا تخفيض لعلاوة الحد الأدنى بسبب الترقيات

أسماك مكسيكية تنقذ حياة ملايين البشر

يورجن كلوب يهاجم "أجيرى" بسبب محمد صلاح

ياسر جلال مهدد بالخروج من الموسم الرمضانى بسبب 8 ملايين جنيه

ads
كشكول

«وزير التعليم»: سنحاسب مزوري أختام جدول الثانوية العامة

«التعليم العالى» تستعرض تقريراً حول الملتقى العلمى المشترك بين «بلهارس» و«القصر العيني»

«دسوق التعليمية» تستعد لمواجهة مخاطر سقوط الأمطار

«شوقي» لـ«الإعلام»: ابتعدوا عن شخص الوزير

جامعة أسلسكا تحتفل بتخريج برنامج “MBA” لفرعي الإسكندرية وأسيوط

الأمصار

الرئيس الإيراني يدعو مسلمي العالم للوقوف أمام أمريكا

قناة توضح موقف قطر من استضافة مشجعي إسرائيل في مونديال 2022

البحرين.. مراكز الاقتراع تفتح أبوابها للانتخابات التشريعية

"جبهة النصره" تجرد المسيحيين بإدلب من بيوتهم

الفنانة نسرين طافش تفكر في إجراء تحليل DNA لمعرفة أصولها

مرايا الابداع

قالوا عن الزواج

خواطر متناثرة

ads
منوعات

دراسة: انخفاض متوسط العمر فى المجتمعات الأكثر فقرًا ببريطانيا

رحلة عائلة روسية إلى الإمارات تتحول لمأساة

تعرف علي اليهودي «آرزت» أشهر تاجر سجائر في مصر

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ سقوط عامل محارة من على سقالة في البحيرة

المزيد
الصحة

أسماك مكسيكية تنقذ حياة ملايين البشر

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎