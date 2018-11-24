سقوط "سكساكا" بسلاح ناري وذخيرة في الفيوم

ألقى الرائد محمود الشرقاوي، معاون مباحث قسم ثان الفيوم، برئاسة المقدم محمد دعبس رئيس المباحث، القبض على عاطل مسجل شقي خطر وبحوزته سلاح ناري وعدد من الطلقات.



كان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم تلقى إخطارًا من اللواء هيثم عطا مدير المباحث، يفيد بتمكن قوة أمنية من وحدة مباحث قسم ثان من ضبط "سيد عويس مدبولي"، 36 سنة، عاطل ومسجل شقي خطر تحت رقم 1448 فئة ب سرقات عامة، وبحوزته سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش عيار 16 مللي، وعدد من الطلقات لذات العيار.



تم التحفظ على المضبوطات، وإلقاء القبض على المتهم، وتحرر له المحضر رقم 4794 لسنة 2018، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.