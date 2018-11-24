مدبولي: نسعى لتنشيط الترويج للعقارات المصرية بالخارج

‎‎شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في حفل الاستقبال الذي استضافه السفير طارق عادل سفير مصر بالمملكة المتحدة، لشركة سيتي ايدج للتطوير العقاري على هامش أول وأكبر معرض عقاري مصري بأوروبا "عقارات مصر"، والذي ينطلق صباح اليوم السبت بالعاصمة البريطانية لندن في قاعة اكسيل للمؤتمرات والمعارض، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبحضور عدد كبير من المصريين بالخارج ورجال الأعمال البريطانيين.



‎وفي كلمة مصورة، عبر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن سعادته بانطلاق المعرض الأول للعقارات المصرية بأوروبا، مشيدا بالنمو في السوق العقاري المصري الذي يتواكب مع تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى التي تشهدها كافة المحافظات، لافتا إلى أن الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة وعدد من كبار شركات التطوير العقاري، بدأت خطواتها التنفيذية والعملية لتطبيق مبادرة، لتفعيل وتنشيط الترويج للعقارات المصرية في الخارج، بالتعاون مع كبرى الشركات العقارية المصرية الجادة.



‎وأشار مدبولي إلى ارتفاع حجز مشروعات الإسكان، حيث إن مدينة المنصورة الجديدة حققت نسبة مبيعات 1.5 مليار جنيه في 3 أيام وحجز المصريون بالخارج كامل عدد قطع الأراضي بالمرحلة السادسة بمشروع بيت الوطن بمجرد فتح الموقع للحجز بواقع 450 مليون دولار دخلت خزانة الدولة، لافتا إلى أن المصريين بالداخل حجزوا وحدات مشروع جنة بالشيخ زايد خلال 30 دقيقة.



‎ومن جانبها، وجهت وزيرة الهجرة التهنئة للسفير المصري السفير طارق عادل على توليه المنصب، وأيضا للمصريين بانجلترا لوجود سيادة السفير حيث يعد المعرض العقاري أول الأنشطة الوطنية التي يستهل بها مهام عمله في العاصمة البريطانية، مشيدة بالتعاون الدائم مع سيادته خلال فترة توليه منصبه السابق كسفير مصر بالأردن وثقتها في استمرار هذا التعاون لصالح الجاليات المصرية.



وتحدث محمد الألفي رئيس مجلس إدارة شركة سيتي ايدج العقارية عن سعادته بالشراكة مع وزارة الإسكان، معربا عن شكره وتقديره لدعم السيد رئيس الوزراء لكافة المشروعات الجادة وفتح آفاق التعاون بين وزارة الإسكان والمطورين العقاريين.



‎واستعرض عمرو القاضي الرئيس التنفيذي لسيتي ايدج، الأرقام التي حققتها الشركة في السوق المصري الداخلي من خلال طرح المشروعات الأخيرة خلال الشهور العشرة الماضية والتي تجاوزت ١٠.٥ مليار جنيه، وهو دليل على النجاح والنمو المستمر للسوق العقاري المصري.