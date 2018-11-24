بث مباشر| مباراة ليفربول وواتفورد في الدوري الإنجليزي

موعد جديد لمشجعي الكرة الإنجليزية بين ليفربول وواتفورد اليوم السبت الموافق 24 فبراير 2018 ، بالجولة الثالثة عشر من عمر الدوري الممتاز ، وسنتابع معكم جميع أخبار المباراة ليفريق الريدز الذي يحترف في صفوفه النجم المصري والعالمي محمد صلاح.





شارك النجم العالمي محمد صلاح فى تدريبات الفريق التى شهدت عودة بعض اللاعبين الدوليين الذين شاركوا مع منتخبات بلادهم في فترة التوقف الدولي الأخيرة ومن أبرزهم الهولندى فان ديك.





مهمة جديدة للريدز ليفربول في مواجهة نادي واتفورد خارج الديار، بتواجد القوة الكاملة، محمد صلاح وساديو ماني وفيرمينو وشاكيري، فهل ينجح الفريق الأحمر بمواصلة مطاردة مانشستر سيتي في الصدارة، وعدم منحهم أي فرصة من أجل توسيع الفارق في اللقاءات المقبلة.





اللقاء بين الفريقين سيكون غداً السبت الموافق 24 / نوفمبر / 2018، وذلك في المواجهة التي تجمعهم ضمن أحد لقاءات الدوري الإنجليزي الممتاز الدرجة الأولي 2019.





تنطلق مواجهة الفريق الريدز وواتفورد فى تمام الساعة السادسة مساء غد السبت بتوقيت مكة المكرمة، مباراة ليفربول وواتفورد، فى لقاء من الجولة الـ 13 من البريميرليج.





القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وواتفورد غداً

من المرتقب أن تنقل مباراة ليفربول وواتفورد، فضائياً عبر قنوات بي إن سبورت 2، وذلك لأنها القناة المالكة لحقوق البث في منطقة الشرق الأوسط، وسيكون متاحاً للمصريين مشاهدة اللقاء عن طريق هذه القناة المشفرة فقط عن طريق الإشتراك.