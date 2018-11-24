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السبت 24/نوفمبر/2018 - 10:04 ص

سفير نيجيريا: تعيين خريجى الأزهر بالمناصب العليا لمكانته المرموقة

سفير نيجيريا بالقاهرة
سفير نيجيريا بالقاهرة عبد القادر دانداتي
أ ش أ
dostor.org/2408357

أكد سفير نيجيريا بالقاهرة عبدالقادر دانداتي أن بلاده تسعى إلى تعيين خريجي جامعة الأزهر بالمناصب العليا في البلاد، نظرا للمكانة المرموقة التي يحظى بها الأزهر الشريف داخل المجتمع النيجيري، وللاستفادة من خبراتهم التي اكتسبوها خلال سنوات تعلمهم والتي تنوعت بين المجالات العلمية والحياتية.

وقال سفير نيجيريا بالقاهرة، إن الأزهر يبذل جهودا كبيرة لنشر الوسطية والسلام والتوعية بمخاطر الفكر المتطرف، مشيدا بجهود الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب في زيارة ربوع العالم لنشر الفكر الوسطي ودحض أفكار المتطرفين ومنها زيارته إلى نيجيريا بهدف دعم وحدتها واستقرارها، وجهوده أيضا في النهوض بالعملية التعليمية خاصة بعد زيادة عدد المنح الدراسية الخاصة بنيجيريا إلى 50 منحة كل عام للطلاب الراغبين في الدراسة بجامعة الأزهر.

وأضاف أن الأزهر الشريف يعتبر قبلة المسلمين في كافة المجالات العلمية والحياتية، مثمنا دور هذا الصرح العظيم الذي عاش أكثر من ألف سنة يدافع عن الإسلام والمسلمين ومازال مستمرا في رسالته دون توقف وكذلك تعليمه لمناهج الدين الوسطي المعتدل للطلبة الوافدين حتى يعودوا إلى بلادهم لنشر الفكر المعتدل.

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