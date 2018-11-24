اعتقال إرهابيين اثنين فى بغداد ونينوى ومصرع ضابط فى كركوك

أعلن مركز الإعلام الأمني العراقي اليوم السبت، أن قوات الأمن تمكنت من القبض على إرهابيين اثنين والعثور على مواد متفجرة في بغداد ونينوى.



وذكر المركزـ في بيان أوردته قناة "الإخبارية العراقية"ـ أن قوات أمنية مشتركة تمكنت من إلقاء القبض على أحد المطلوبين للقضاء في تهم تتعلق بالإرهاب أثناء محاولته العبور من سيطرة التاجي حيث تم تسليمه الى الجهات المختصة، كما تم اعتقال إرهابي آخر في حي الكرامة بنينوى وذلك وفق معلومات استخباراتية.



وأضاف البيان إن قوات الأمن عثرت أيضا على 9 قذائف هاون مختلفة في منطقة الشعب- حي البساتين في بغداد.



وفي محافظة كركوك، أفاد مصدر أمني عراقي اليوم السبت، بأن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على ضابط لدى مروره على طريق السليمانية؛ ما أدى إلى مصرعه في الحال وإصابة شخصين بجروح متفاوتة.



وقال المصدر في تصريح لقناة "السومرية نيوز" العراقية إن قوة أمنية طوقت مكان الحادث، وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابساته.