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السبت 24/نوفمبر/2018 - 10:02 ص

الصحة تُطلق حملات للحد من الزيادة السكانية في 9 محافظات 16 ديسمبر

الدكتورة سحر السنباطى
الدكتورة سحر السنباطى
فاتن خديوى
dostor.org/2408353

أعلنت الدكتورة سحر السنباطى رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، عن إطلاق حملات مكثفة للحد من الزيادة السكانية، في محافظات المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سى والتى تشمل 9 محافظات، بدءًا من يوم 16 ديسمبر حتى 26 ديسمبر.

وأشارت لـ "الدستور" إلى أن الحملات ستتضمن التوعية الصحية للمواطنين وتقديم خدمات تنظيم الأسرة وقوافل متحركة في الأماكن البعيدة والنائية، وسيتم دعم الوحدات بأخصائيين من المستشفيات والمدربين على وسائل تنظيم الأسرة طويلة المفعول، وانتشار العيادات المتنقلة فى الأماكن المحرومة من الخدمة، وذلك لتغيير وعى وزيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة.

وأوضحت أن الحملة سيتم إطلاقها بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان والاتحاد الأوروبي، والاشتراك مع المجلس القومى للسكان والمجلس القومى للمرأة والمرأة والاتحاد العام للجمعيات الأهلي.

وتابعت أن الشق التوعوى للحملة سيشمل ندوات توعية منتشرة فى جميع المحافظة تستهدف الشباب والكبار لتقديم جرعات مكثفة من خدمات تنظيم الأسرة تستهدف جميع أماكن التجمعات، لافته إلى أن القطاع استفاد من مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سى لمعرفة أماكن التجمعات واستهدافها بخدمات مكثفة من تنظيم الأسرة.

وأوضحت أن الرائدات الريفيات تقوم بدور التوعية ضمن مبادرة "الرئيس" للقضاء على فيروس سى من خلال توجيه رسائل محددة حول خطورة الزيادة السكانية، وتوعية المترددين بأهمية مردود تنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات وطرق الوقاية من الأمراض عن طريق تنظيم الأسرة، لافته إلى أن التوعية لا تستهدف السيدات فقط وإنما تستهدف الرجال أيضًا باعتبارهم صاحب القرار الأخير فيما يخص الإنجاب.

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