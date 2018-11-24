بث حي | مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر الان| اهم مباريات الدوري الانجليزي اليوم مباشر| شاهد Liverpool الآن

واصل الثنائي المصري محمد صلاح، والكرواتي داين لوفرين، لاعبا ليفربول الإنجليزي، المزاح بينهما، ولكن هذه المرة في تدريبات الريدز، اليوم الجمعة، استعدادًا لمباراة واتفورد، غدًا السبت، ضمن مباريات الجولة الـ14 من الدوري الانجليزي الممتاز "البيرميرليج".





بث حي | مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر الان| اهم مباريات الدوري الانجليزي اليوم مباشر| شاهد Liverpool الآن





ونشر صلاح عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، فيديو جمعه مع زميله لوفرين، وهما يتبادلان أطراف الحديث، ليدخلا بعد ذلك في وصلة ضحك.





وكان حوارًا دار بين الثنائي، أمس الخميس، بعد تسلم صلاح لجائزة أفضل لاعب في الفريق عن شهر أكتوبر، وقال "مو" إلى لوفرين:" لقد ساعدتك في الفوز بالجائزة من قبل، أنا من أعطيتها لك"، ليرد لوفرين: "لا، لم تعطيني شيئاً الجماهير هي من صوتت لي، أنت كنت منزعج وقتها!" .

بث حي | مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر الان| اهم مباريات الدوري الانجليزي اليوم مباشر| شاهد Liverpool الآن