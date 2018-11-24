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السبت 24/نوفمبر/2018 - 09:52 ص

بث مباشر مباراة Liverpool vs Watford اليوم مجانا بي إن سبورت BEIN SPORT | شاهد مباراة محمد صلاح اليوم | on line | اتش دي

بث مباشر مباراة Liverpool
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مع انطلاق الدقائق الأولى لمباراة فريق ليفربول الإنجليزي ضد نظيره واتفورد بالجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الانجليزي، ينفتح باب من الذكريات السعيدة والذي حمل كثيراً من فصول المجد للنجم المصري محمد صلاح، فقد تكون مباراة ليفربول ضد واتفورد بالنسبة لصلاح عودة من الباب الواسع لكي يستمر نجماً مُتألقاً على عرش الكرة الانجليزية .

فبمتابعة تاريخ لقاء ليفربول مع واتفورد بحضور نجم هجومه محمد صلاح، نجد أن لقاءات الريدز ضد واتفورد قد حملت لصلاح انجازاتٍ حفرت اسمه عميقًا داخل وجدان الجماهير الانجليزية، وللتعرف أكثر على كيف كان فريق واتفورد بوابة المجد والذكريات السعيدة لصلاح طالع السطور التالية .

تاريخ من الانجازات لمحمد صلاح ضد واتفورد
–          فلك أن تعلم عزيزي المتابع، أن أول انجازات صلاح تحققت مع ليفربول ضد واتفورد، بل أن أول مباريات صلاح مع الريدز كانت ضد واتفورد واستطاع صلاح حينها أن يُحرز هدفاً ويصنع الأخر .

–          ولم تتوقف ذكريات صلاح السعيدة في لقاءات فريقه ضد واتفورد عند هذا الحد بإحراز أول أهدافه مع فريقه الجديد، بل إن لقب هداف الدوري الانجليزي والذي كان باب المجد الأعظم لصلاح قد تحقق فعلياً بعد أن استطاع صلاح وفى انجاز قلما تجده يتحقق في أقوى بطولة دوري بالعالم، حيث أحرز صلاح أربعة أهداف كاملة في شباك واتفورد ليتبوأ مقعد الملك كهداف لبطولة الدوري مُنتزعاً اللقب من مهاجم توتنهام العملاق هاري كين .

فهل تتكرر الانجازات وتعود الذكريات السعيدة لصلاح في لقاء فريقه القادم ضد واتفورد، هذا ما سنكتشفه بمتابعة المباراة التي يتمنى الجميع أن تكون مرحلة صعود جديدة لنجم مو صلاح المتألق .

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