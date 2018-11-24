kora live | مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد اليوم الأحد 24-11-2018 | يلا شوت | بث مباشر مباراة الريدز الآن | كورة ستار

واتفورد ضمن الجولة 13 من البريمرليج.





ليفربول بقيادة المصري محمد صلاح، يأمل في تكرار فوز الموسم الماضي بخماسية، شهدت تألق وتوهج الفرعون الذي سجل رباعية في تلك المباراة.





ليفربول يأمل في الفوز ويتمنى خسارة مانشستر سيتي من وست هام، من أجل خطف المركز الأول، حيث أن الفارق نقطتين فقط بين الفريقين لصالح السيتيزين.





موعد مباراة ليفربول وواتفورد والقنوات الناقلة

المباراة ستُقام على ملعب فيكاردج رود بمدينة واتفورد، عند الساعة 17:00 بتوقيت القاهرة، 18:00 بتوقيت مكة المكرمة.





ستُبث المباراة على قناة "BeinSports HD3" القطرية





معلق مباراة ليفربول وواتفورد بالدوري الإنجليزي

الشبكة القطرية، قررت إسناد تعليق المباراة للمصري "علي محمد علي".





التشكيل المتوقع لليفربول

حراسة المرمى: أليسون باكير





الدفاع: أرنولد، لوفرين، فان ديك، روبيرتسون





وسط الملعب: هيندرسون، ميلنر، فابيينو





الهجوم: صلاح، ماني، فيرمينو







