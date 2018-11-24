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الكرازة
السبت 24/نوفمبر/2018 - 09:43 ص

البابا تواضروس يترأس غدا قداس رسامة الأساقفة الجدد بالكاتدرائية

تواضروس
تواضروس
مونيكا جرجس - جرجس صفوت
dostor.org/2408342

يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، غدًا الأحد طقس صلاة القداس الإلهي لإتمام رسامات أساقفة جدد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

ومن المقرر أن يترأس البابا تواضروس الثاني مساء اليوم السبت، صلاة عشية رسامات الأساقفة الجدد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

ووفقًا لمصادر كنسية في تصريحات لـ"الدستور" أنه من المقرر أن يسيم الأنبا ماركوس، أسقفًا لإيبارشية دمياط وكفر الشيخ؛ خلفا للأنبا بيشوي مطران دمياط الراحل، والأنبا إسحق أسقف عام الفيوم، ليصبح أسقفا لإيبارشية طما وتوابعها، خلفا للراحل الأنبا فام، أسقف طما.

وأضافت المصادر أن البابا تواضروس، قرر رسامة الراهب القمص ساويرس افامينا، ليكون أسقفا عامًا لشئون الأديرة، مشرف على ديري الأنبا توماس السائح، والأنبا موسى الأسود بالعلمين، ورسامة الراهب القمص بيشوي آفا موسي، والقمص مكسيموس آفا موسي، كأساقفة عموم ومساعدين للأنبا دافيد، أسقف جنوب الولايات المتحدة الأمريكية، والراهب بولس المحرقي.

وأشارت المصادر إلى أن البابا تواضروس الثاني، قرر رسامة الراهب القمص بولس الأبنودي، ليكون خلفا للراحل الأنبا بقطر، أسقف الوادي الجديد.

وعلى صعيد متصل، يتم ترقية الأنبا بولا، أسقف طنطا، والأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة، ونيافة الأنبا يوسف أسقف جنوبى الولايات المتحدة الأمريكية، إلى رتبة المطرانية، لتصبح تلك هي دفعة الترقيات الثانية.

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