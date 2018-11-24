الجيش الأمريكى يعلن مقتل أحد جنوده فى أفغانستان

أعلن الجيش الأمريكى، اليوم السبت، في بيان مقتضب، مقتل أحد جنوده في أفغانستان.



ولم يشر البيان الذي أذاعته شبكة الأخبار الأمريكية "إيه بي سي" إلي تفاصيل حول هوية الجندي أو الزمان والمكان المحددين لمقتله.



يذكر أن القوات الأمريكية والقوات التابعة لحلف شمال الأطلسي "الناتو" أنهت بشكل رسمي مهمتها القتالية في أفغانستان في عام 2014، إلا أنهما ما زالا يقدمان دعمًا حيويًا لقوات الأمن الأفغانية التي تناضل في السنوات الأخيرة لمحاربة حركة طالبان والفرع التابع لتنظيم داعش الإرهابي، ويوجد حاليًا نحو 15 ألف جندي أمريكي في أفغانستان.