القاهرة : السبت 24 نوفمبر 2018
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السبت 24/نوفمبر/2018 - 09:39 ص

رابط "كورة لايف" مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر Online – كول كورة liverpool | koora live on line

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رابط "كورة لايف" مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر Online – كول كورة liverpool | koora live on line

توقعت صحيفة "جارديان" البريطانية عدم مشاركة محمد صلاح نجم نادي ليفربول أساسيًا في مباراة اليوم أمام واتفورد في الدوري الإنجليزي للرغبة في إراحته.

وأكدت الصحيفة أن ستوريدج سيقود هجوم ليفربول وخلفه شاكيري وفيرمينو وساديو ماني

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تشكيل ليفربول المتوقع أمام واتفورد

حراسة المرمى: أليسون 

خط الدفاع: روبرتسون - فان دايك - جوميز - الكسندر أرنولد

خط الوسط: فينالدوم – فابينهو - شاكيري - فيرمينو – ماني

خط الهجوم: ستوريدج
رابط "كورة لايف" مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر Online – كول كورة liverpool | koora live on line

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