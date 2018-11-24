رابط "كورة لايف" مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر Online – كول كورة liverpool | koora live on line

فيديو.. الأسطى حسين السيد يروى تاريخ سوق الحلاقين بـ "الحسين"

من ماكينات قص الشعرعلى قارعة الطريق، للماكينات الكهربائية، داخل أروقة منطقة الحسين، يفترش حسين السيد أحد أرصفة الحي التاريخي بقطع غيار لماكينات الحلاقة وغيرها من الأدوات المستخدمة في تهذيب الشعر، ...