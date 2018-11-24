السبت 24/نوفمبر/2018 - 09:39 ص
رابط "كورة لايف" مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر Online – كول كورة liverpool | koora live on line
dostor.org/2408340
رابط "كورة لايف" مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر Online – كول كورة liverpool | koora live on line
توقعت صحيفة "جارديان" البريطانية عدم مشاركة محمد صلاح نجم نادي ليفربول أساسيًا في مباراة اليوم أمام واتفورد في الدوري الإنجليزي للرغبة في إراحته.
وأكدت الصحيفة أن ستوريدج سيقود هجوم ليفربول وخلفه شاكيري وفيرمينو وساديو ماني
رابط "كورة لايف" مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر Online – كول كورة liverpool | koora live on line
تشكيل ليفربول المتوقع أمام واتفورد
حراسة المرمى: أليسون
خط الدفاع: روبرتسون - فان دايك - جوميز - الكسندر أرنولد
خط الوسط: فينالدوم – فابينهو - شاكيري - فيرمينو – ماني
خط الهجوم: ستوريدج
رابط "كورة لايف" مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر Online – كول كورة liverpool | koora live on line