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عالم
السبت 24/نوفمبر/2018 - 09:38 ص

دبلوماسي روسي يطالب بمنح كوريا الشمالية ضمانات مقابل نزع النووي

ميخائيل أوليانوف
ميخائيل أوليانوف مندوب روسيا
أ ش أ
dostor.org/2408337

قال ميخائيل أوليانوف مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية بالعاصمة النمساوية فيينا إن موسكو تعتقد أنه من الضروري أن تعطى ضمانات لكوريا الشمالية خلال عملية نزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية.

ونسبت وكالة أنباء "تاس" الروسية في نشرتها باللغة الانجليزية، اليوم السبت، إلى أوليانوف قوله في اجتماع لجنة حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية "بالأخذ في الاعتبار حقيقة أن بيونج يانج اتخذت عددا من الخطوات المهمة صوب نزع الأسلحة النووية فمي المنطقي دعم هذه الجهود.. يجب على شركائنا أن يأخذوا بعين الاعتبار أن المفاوضات طريق ذو اتجاهين، وأن خطوات بيونج يانج على طريق نزع الأسلحة يجب أن تقابل بخطوات مماثلة بتخفيف العقوبات وفقا للفقرة الثانية والثلاثين من القرار رقم 2375".

وأضاف أوليانوف:"الأمر أصبح أكثر أهمية أن تعطى ضمانات أمنية.. الآليات الأمنية الدولية التي يعتمد عليها ضرورة لمنع تكرار سيناريو خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن برنامج إيران النووي ".

وشدد على أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي المنظمة الدولية الوحيدة التي تملك الخبرة والأدوات الفنية اللازمة للتحقيق مستقبلا من نزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية.

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