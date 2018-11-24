مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر اليوم الاحد 24-11-2018 "البريميرليج"| يلا شوت| كول كورة| كورة لايف

يستضيف واتفورد، ليفربول المحترف بصفوفه النجم المصري محمد صلاح، في الخامسة عصر اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الـ13 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل ليفربول اللقاء منتشيا بفوزه على فولهام بهدفين دون رد، في الجولة الماضية من البريميرليج.

ويسعى لاعبو الريدز لمواصلة نغمة الانتصارات في صراعهم مع مان سيتي وتشيلسي على لقب الدوري.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في الدوري بـ30 نقطة، فيما يأتي واتفورد في المركز الـ7 بـ20 نقطة.

مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر اليوم الاحد 24-11-2018 "البريميرليج"| يلا شوت| كول كورة| كورة لايف





صلاح يواصل التألق

وسيحاول النجم المصري محمد صلاح مواصلة تألقه الفترة الأخيرة بعدما سجل هدفا في فوز فريقه على فولهام الجولة الماضية.

وكان النجم المصري قد سجل سوبر هاتريك في مرمى واتفود، الموسم الماضي، مما يعد فألا حسنا للفرعون.

ويمتلك الفرعون في الدوري الإنجليزي 6 أهداف حتى الآن، ويسعى لزيادة رصيده للاقتراب من المنافسة على لقب هداف البريميرليج، والتي يتصدرها أجويرو بـ8، يليه هازارد وأوباميانج بـ7 لكل منهما.

وفاز صلاح منذ أيام بجائزة لاعب شهر أكتوبر، في ليفربول، بعد الأداء الكبير الذي قدمه في الفترة الأخيرة.

وتوج الفرعون مؤخرا بجائزة بوشكاش لأفضل هدف، كما حصل على المركز الثالث بعد مودريتش ورونالدو في لقب أفضل لاعب في العالم، ودخل ضمن المرشحين لجائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول، بالإضافة إلى ترشيحه من جانب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" للمنافسة على لقب أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2018.

وقدم صلاح موسما استثنائيا، مع الليفر العام الماضي، وأصبح محط أنظار كبار أندية العالم، حيث تُوج بلقب هداف الدوري الإنجليزي بـ32 هدفا، بفارق هدفين عن هاري كين مهاجم توتنهام، ليصبح أول لاعب في تاريخ الكرة المصرية والعربية يحقق هذا الإنجاز.





مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر اليوم الاحد 24-11-2018 "البريميرليج"| يلا شوت| كول كورة| كورة لايف





تشكيل وغيابات ليفربول

يغيب عن ليفربول شامبرلين المصاب، فيما تعافى الثنائي نابي كيتا وهندرسون من الإصابة، وسيكونان جاهزان.

ومن المتوقع أن يبدأ نادى ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: اليسون

الدفاع: ارنولد ، روبيرسون ، فان ديك ، جوميز

الوسط: شاكيري، فاينالدوم، ميلنر

الهجوم: صلاح، فيرمينو، ماني

مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر اليوم الاحد 24-11-2018 "البريميرليج"| يلا شوت| كول كورة| كورة لايف





القناة الناقلة

المباراة ستذاع على beIN SPORTS HD 2.





مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر اليوم الاحد 24-11-2018 "البريميرليج"| يلا شوت| كول كورة| كورة لايف