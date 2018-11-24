يلا شووت - yalla shoot | مشاهدة مباراة ليفربول | شاهد مباراة ليفربول (مباشرة) | بث مباشر ليفربول وواتفورد| يلاشووت|





يستضيف نادي واتفورد، منافسه فريق ليفربول، يوم السبت 24-11-2018 على ملعب "فيكاراج رود" في الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي.





وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية 2 HD.





يلا شووت - yalla shoot | مشاهدة مباراة ليفربول | شاهد مباراة ليفربول (مباشرة) | بث مباشر ليفربول وواتفورد| يلاشووت|







ويرغب نادي ليفربول في تحقيق لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بعد غيابه لعدة مواسم ماضية.





ويسعي نادي واتفورد أيضا في محاولة الحصول علي مركز جيد يؤهله لخوض مباريات أوروبية في الموسم المقبل.





يلا شووت - yalla shoot | مشاهدة مباراة ليفربول | شاهد مباراة ليفربول (مباشرة) | بث مباشر ليفربول وواتفورد| يلاشووت|









