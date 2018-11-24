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السبت 24/نوفمبر/2018 - 09:28 ص

مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر اليوم 24-11-2018 يوتيوب بدون تقطيع

مشاهدة مباراة ليفربول
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مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر اليوم السبت 24-11-2018 في الجولة الـ 13 من منافسات الدوري الإنجليزي - كول كورة 
سيكون عشاق الدوري الإنجليزي والفرعون المصري محمد صلاح على موعد مع المتعة والإثارة عندما يفتتح ملعب فيكارج رود أبوابه لاستضافة مباراة واتفورد وليفربول في الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة السادسة مساءا بتوقيت مكة المكرمة اليوم السبت الموافق 24 نوفمبر 2018، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الـ13 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بث الأسطورة مباشر اتش دي شاهد مباراة محمد صلاح اليوم السبت .
مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر اليوم 24-11-2018 يوتيوب بدون تقطيع
يرغب نادي ليفربول في تحقيق لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بعد غيابه لعدة مواسم ماضية، الريدز يحتل المركز الثاني برصيد 30 نقطة جمعها من 9 انتصارات و3 تعادلات ولم يتعرض لأي هزيمة ببطولة الدوري هذا الموسم، ويسعي الليفر للفوز ومواصلة الزحف نجو مزاحمة السيتي على اللقب.
مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر اليوم السبت 24-11-2018 في الجولة الـ 13 من منافسات الدوري الإنجليزي - كول كورة 
واتفورد Vs ليفربول. 
البطولة : الدوري الانجليزي (الأسبوع 13).
القنوات الناقلة : بي ان سبورت 3 .
الملعب : فيكارج رود .
المعلق : علي محمد علي .
مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر اليوم السبت 24-11-2018 في الجولة الـ 13 من منافسات الدوري الإنجليزي - كول كورة 
موعد المباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر  : 
6:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
5:00 مساءاً بتوقيت مصر .
5:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
5:00 مساءاً بتوقيت الأردن.
5:00 مساءاً بتوقيت سوريا .
5:00 مساءاً بتوقيت لبنان .
6:00 مساءاً بتوقيت العراق .
5:00 مساءاً بتوقيت السودان .
6:00 مساءاً بتوقيت اليمن .
5:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .
4:00 مساءاً بتوقيت تونس .
4:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .
4:00 مساءاً بتوقيت المغرب .
7:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.
6:00 مساءاً بتوقيت البحرين.
7:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
6:00 مساءاً بتوقيت الكويت .
6:00 مساءاً بتوقيت قطر.
3:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.
6:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
3:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT
مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر اليوم 24-11-2018 يوتيوب بدون تقطيع
ويسعي نادي واتفورد أيضا في محاولة الحصول علي مركز جيد يؤهله لخوض مباريات أوروبية في الموسم المقبل، حيث يحتل واتفورد المركز السابع برصيد 20 نقطة في المسابقة.
مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر اليوم 24-11-2018 يوتيوب بدون تقطيع
وسيسعى النجم المصري محمد صلاح لمواصلة تألقه في الفترة الأخيرة، حيث سجل الفرعون 6 أهداف بالبريمير ليج في الموسم الحالي، وتذاع مباراة اليوم عبر قناة بي إن سبورت الرياضية 2 HD، في الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة، ويسبقها الاستوديو التحليلي ، مشاهدة مباراة ليفربول (محمد صلاح) وواتفورد بث مباشر اليوم السبت 24-11-2018 في الدوري الإنجليزي.
مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر اليوم 24-11-2018 يوتيوب بدون تقطيعالتشكيلة المتوقعة التى سيخوض بيها الألماني يروجين كلوب أمام واتفورد في الدوري الأنجليزي 

في حراسة المرمى : اليسون بيكر.

في خط الدفاع : جو جوميز – فيرجيل فان دايك – اندرو روبرتسون و الكسندر ارنولد.

في خط الوسط : جيمس ميلنر – فابينيو – شيردان شاكيري – روبرتو فيرمينو – ساديو ماني .

في خط الهجوم : محمد صلاح.
مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر اليوم 24-11-2018 يوتيوب بدون تقطيع

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