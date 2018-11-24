كول كورة HD | مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر الان| اهم مباريات الدوري الانجليزي اليوم مباشر| شاهد Liverpool الآن

ليفربول يسعى لتخطي عقبات والعودة لعجلة انتصاراته، يدخل فريق ليفربول مستضيفاً واتفورد فى مباراة الجولة الثالث عشر فى البريميرليج، ويأمل الريدز فى تخطى أحزانه وعقباته والانتصار فى المباراة، كما يسعى فى تحقيق الفوز من أجل مواصلة المنافسة على اللقب، ويطمح الليفر فى الفوز والقفز لصدارة الدوري الانجليزي ، كما يذكر أن اللاعب المصرى الدولى محمد صلاح يشارك ضمن صفوف الفريق والذى يضع الفريق أمال كثيرة على اللاعب محقق الألقاب الكبيرة فى الموسم الماضى.

ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 30 نقطة بعد خوض 12 لقاء حقق الفوز فى 9 والتعادل فى 3 مباريات، وكان الفريق قد فاز فى مباراة الأسبوع الماضى مع فريق فولهام بنتيجة 2-0 كما يذكر أن الفريق قد تلقى خسارة أوروبية فى مباراة الجولة الرابعة بعدما خسر من النجم الأحمر الصربى 2-0 .





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واتفورد يسعى نحو خطف نقاط المباراة، يلعب فريق وواتفورد مستضيفاً فريق ليفربول فى لقاء الأسبوع الثالث عشر، ويأمل وواتفورد فى تحقيق انتصار كبير علي أرضه، كما يسعى لخطف نقاط المباراة من أجل التقدم فى جدول الترايب، ويطمح الفريق أيضا فى حصد الثلاث نقاط وزيادة عدد نقاطه والإبتعاد عن المراكز الأخيرة فى البطولة.

يقع فريق وواتفورد فى المركز السابع الترتيب برصيد 5 نقاط من 11 مباراة حقق الفوز فى مناسبة وحيدة والتعادل فى لقائين وخسر 8 مباريات، وكانت أخر خساراته فى لقاء فريق هيدرسفيلد تاون بنتيجة 1-0 .









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