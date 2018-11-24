يورجن كلوب يهاجم "أجيرى" بسبب محمد صلاح

هاجم يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، خافيير أجيري مدرب منتخب مصر، بعد التصريحات التى أدلى بها المدرب المكسيكي حول مستقبل النجم المصري محمد صلاح مع ليفربول، متوقعًا رحيله عن الريدرز.



وقال يورجن كلوب، فى المؤتمر الصحفي الذى عقده للحديث عن مباراة واتفورد المحدد لها اليوم السبت بملعب "فيكارج رود"، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج": "لا أعرف لماذا يدلي أجيري بمثل هذه التصريحات، لا اتفاق مع مدرب المنتخب المصري حول حديثه عن مستقبل محمد صلاح، لكنه حر ويمكن الحديث فيما يريده".



وكان أجيري توقع رحيل محمد صلاح عن صفوف ليفربول بعد موسمين بحد أقصى، حال فشل ليفربول في الحصول على البطولات.