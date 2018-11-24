موعد مباراة أتليتكو مدريد وبرشلونة فى الدورى الإسبانى

يواجه برشلونة خطر فقدان صدارة الدوري الإسباني عندما يحل ضيفاً على أتلتيكو مدريد فى العاشرة إلا ربع مساء، اليوم السبت، بملعب "واندا ميتروبوليتانو" في العاصمة الإسبانية "مدريد"، بقمة مباريات الجولة الـ 13 من عمر مسابقة "الليجا".



ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، متفوقاً بفارق نقطة واحدة على أندية إشبيلية وأتلتيكو مدريد وآلافيس.



ويملك برشلونة وأتلتيكو مدريد العديد من الأسلحة الهجومية التي بإمكانها حسم نتيجة اللقاء، مثل ميسي ولويس سواريز في برشلونة، وأنطوان جريزمان في أتلتيكو مدريد.