يلاشوت بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول و واتفورد رابط kora star | yalla shoot مباريات اليوم

مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر اليوم السبت 24-11-2018 في الجولة الـ 13 من منافسات الدوري الإنجليزي - كول كورة سيكون عشاق الدوري الإنجليزي والفرعون المصري محمد صلاح على موعد مع المتعة والإثارة عندما يفتتح ملعب فيكارج رود أبوابه لاستضافة مباراة واتفورد وليفربول في الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة السادسة مساءا بتوقيت مكة المكرمة اليوم السبت الموافق 24 نوفمبر 2018، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الـ13 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بث الأسطورة مباشر اتش دي شاهد مباراة محمد صلاح اليوم السبت .





مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر اليوم السبت 24-11-2018 في الجولة الـ 13 من منافسات الدوري الإنجليزي - كول كورة يرغب نادي ليفربول في تحقيق لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بعد غيابه لعدة مواسم ماضية، الريدز يحتل المركز الثاني برصيد 30 نقطة جمعها من 9 انتصارات و3 تعادلات ولم يتعرض لأي هزيمة ببطولة الدوري هذا الموسم، ويسعي الليفر للفوز ومواصلة الزحف نجو مزاحمة السيتي على اللقب. مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر اليوم السبت 24-11-2018 في الجولة الـ 13 من منافسات الدوري الإنجليزي - كول كورة واتفورد Vs ليفربول.





البطولة : الدوري الانجليزي (الأسبوع 13). القنوات الناقلة : بي ان سبورت 3 . الملعب : فيكارج رود . المعلق : علي محمد علي . مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر اليوم السبت 24-11-2018 في الجولة الـ 13 من منافسات الدوري الإنجليزي - كول كورة موعد المباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر : 6:00 مساءاً بتوقيت السعودية . 5:00 مساءاً بتوقيت مصر . 5:00 مساءاً بتوقيت فلسطين . 5:00 مساءاً بتوقيت الأردن. 5:00 مساءاً بتوقيت سوريا . 5:00 مساءاً بتوقيت لبنان . 6:00 مساءاً بتوقيت العراق . 5:00 مساءاً بتوقيت السودان . 6:00 مساءاً بتوقيت اليمن . 5:00 مساءاً بتوقيت ليبيا . 4:00 مساءاً بتوقيت تونس . 4:00 مساءاً بتوقيت الجزائر . 4:00 مساءاً بتوقيت المغرب . 7:00 مساءاً بتوقيت الإمارات. 6:00 مساءاً بتوقيت البحرين. 7:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان. 6:00 مساءاً بتوقيت الكويت . 6:00 مساءاً بتوقيت قطر. 3:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا. 6:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر . 3:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر اليوم السبت 24-11-2018 في الجولة الـ 13 من منافسات الدوري الإنجليزي -