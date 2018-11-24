بالصور.. "عيش بشوقك" تامر حسنى يتحدى الأمطار بحفل الشروق

أحيا مساء أمس الجمعة المطرب تامر حسني حفلًا غنائيًا كبيرًا داخل الجامعة البريطانية بمدينة الشروق، بمشاركة الدي جي العالمي "ديفيد فانديتا"، وذلك وسط أجواء الشتاء والأمطار الشدعزيرة التي شهدتها القاهرة.



وقدم تامر حسني خلال الحفل عدد كبير من أغنياته الشهير ومنها: "كفاياك أعذار، وناسيني ليه، وعيش بشوقك، وكل حاجة بنا، وعمري ابتدا، عمرها حصلتلك دي" وغيرها.



يذكر أن تامر طرح مؤخرًا ألبومه الغنائي الأخير "عيش بشوقك"، والذي حقق نجاحا كبيرا فور طرحه بالأسواق.