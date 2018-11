بالصور.. النجم العالمى جيسون ديرولو يشعل حفله الأول بمصر

أحيا مساء أمس الجمعة المطرب العالمي جيسون ديرولو، حفله الغنائي الأول بمصر داخل الجامعة البريطانية بمدينة الشروق.



وقدم "جيسون" عدد كببر من اشهر أغنياته، وهي: "Don't wanna go home"، و"want to want me"، و"In my head"، وغيرها.



وفي سياق مختلف، حرص العالمى جيسون ديرولو، على زيارة الأهرامات المصرية الثلاثة، عقب وصوله إلى القاهرة، وقام بتوثيق هذه اللحظات بالصور التذكارية، ومشاركة متابعيه على صفحته على الانستجرام بفيديو يظهر فيه الأهرامات الثلاثة، حيث قال: "هل ترون هذه الأهرامات ومنحنايتها وحوافها، هذا لا يصدق، إنه تاريخ".