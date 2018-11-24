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الثقافة
السبت 24/نوفمبر/2018 - 01:27 ص

اليوم.. افتتاح معرض "أرض الفيروز" بمركز طلعت حرب

اليوم.. افتتاح معرض
اليوم.. افتتاح معرض "أرض الفيروز" بمركز طلعت حرب
نضال ممدوح
dostor.org/2408228

يفتتح الدكتور فتحي عبد الوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، في الخامسة مساء اليوم السبت٬ معرض نتاج مسابقة أرض الفيروز 4، والذي نظمه قطاع الصندوق بمناسبة احتفالات حرب أكتوبر المجيدة؛ وذلك بمركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة.

ويضم المعرض أعمال المتسابقين في فئتين الأولى من 5 وحتى 9 سنوات، والفئة الثانية من 10 وحتى 16، حيث بلغ عددهم 56 متسابقًا، في مجال الرسم والتصوير، يعقب افتتاح المعرض الإعلان عن أسماء الفائزين بالمسابقة، حيث يحصل الخمس فائزين الأوائل في كل فئة علي جوائز مالية بالإضافة إلى شهادة تقدير.

ويعقب توزيع الجوائز، في السادسة مساءً،صالون بهجة الروح والذي يقام تحت عنوان"الليلة المحمدية"، بمناسبة الإحتفال بالمولد النبوي الشريف.

الصالون من تقديم وأشعار الكاتب الكبير محمد أحمد بهجت، حيث يلقي مجموعة من الأشعار الدينية بهذه المناسبة، ويصاحبه بالغناء فريق كورال مركز طلعت حرب بقيادة دعاء عطية، ويقدم باقة من أجمل الأغاني منها: "عليك سلام الله، يا رسول الله يا نعم الأمين، إلى رحاب يثرب، لاجل النبي، ألفين صلاة على النبي".

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