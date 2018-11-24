اليوم.. عرض فيلم "جريمة فى قطار الشرق السريع" بمركز جسور

يُنظم مركز جسور الثقافي بالزمالك٬ في السادسة من مساء اليوم السبت٬ عرض للفيلم الروائي الطويل" جريمة في قطار الشرق السريع" للمخرج كينيث براناه.



والفيلم مقتبس عن رواية بنفس العنوان٬ لكاتبة الروايات البوليسية الأشهر "زجاثا كريستي" وصدرت عام 1934. الفيلم من بطولة هيركيول بوارو٬ بينيلوب كروز٬ ويليم دافو٬ جودي دينش٬ جوني ديب٬ وميشيل فايفر.



والفيلم إنتاج عام 2017 وتدور أحداثه حول قطار فاخر يتحول لمسرح جريمة بسبب مقتل أحد ركابه، ويحمل على متنه 13 شخصًا محاصرون، ورجل يحاول فك لغز الجريمة قبل وقوع جريمة قتل أخر.