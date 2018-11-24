اليوم.. ندوة "علم الفلك فى مصر القديمة" بمكتبة الزاوية الحمراء

تُنظم مكتبة مصر العامة بالزاوية الحمراء٬ في الخامسة من مساء اليوم السبت٬ ندوة بعنوان "علم الفلك في مصر القديمة" مع المهندس أسامة فتحي٬ عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لعلوم الفلك.



والمحاضرة ستحاول الإجابة والتعرف على: ماهي نظرة الفراعنة للكون وكيف رأوا والقمر والكواكب والنجوم والأبراج؟، كيف قسموا النجوم ولماذا وثقوها على أسقف وجدران المعابد والمقابر؟، توجيه المعابد فلكيًا لكي تتعامد مع شروق الشمس أو القمر أو النجوم٬ ماهو علم الفلك الأثري "Archeoastronomy" الأسرار الفلكية المرتبطة بالأهرامات وأبي الهول٬ أسرار الخريطة السماوية الموجودة في معبد دندرة.

