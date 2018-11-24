ننشر جدول عروض البيت الفنى للمسرح.. اليوم

يقدم البيت الفنى للمسرح عددًا من العروض المسرحية، فى بعض مسارح الدولة، على مدار اليوم السبت، وفي السطور التالية يرصد "الدستور" جدول تلك العروض:



يستقبل المسرح القومي بالعتبة في الساعة التاسعة مساء، العرض المسرحي "المعجنة"، وهو من تأليف سامح مهران، بطولة ناصر شاهين، إيمان رجائي، هايدي عبد الخالق، مروان عزب، محمد العزيزي، أسماء عمر، الطفلة مريم اسلام، أشعار طارق علي، موسيقى وألحان أحمد حمدى رؤوف، إضاءة وديكور وأزياء صبحي السيد، استعراضات ميزو، إخراج أحمد رجب.

وتكون فئات اسعار التذاكر الخاصة هي: 30، 50، 70، 100 جنيه مصري.



ويشهد مسرح السلام بشارع القصر العيني في الثامنة عرض مسرحية "حدث في بلاد السعادة"، ويشارك في بطولته كل من مدحت تيخا، علاء قوقة، حسن العدل، سيد الرومي، محمد حسني، فاطمة محمد علي، أسامة فوزي، محمد الخيام، عبدالعزيز التوني، المطرب وائل الفشني ومن النجوم العرب راسم منصور من العراق، خدوجة صبري من ليبيا، نسرين أبي سعد من لبنان ومجموعة من الشباب، وهو من تأليف وليد يوسف وإخراج مازن الغرباوي.

وأسعار التذاكر هي: 20، 30، 50، 75، 100 جنيه.



وعلى مسرح ملك برمسيس، يقام العرض المسرحي "مترو" الساعة السابعة مساء، وهو من تأليف محمد فضل، بطولة أحمد خالد، شريهان قطب، خالد شرشابي، أحمد عمار، سلمى عصام، مصطفى رضا، أشعار ضياء الرحمن، إعداد موسيقي محمد خالد، تدريب صوت مصطفى سامي، تصميم استعراضات حمد إبراهيم، ديكور أحمد مورو، إضاءة أبو بكر الشريف، ملابس شاهندا أحمد، العرض فكرة وإخراج عادل رأفت.



ويشهد قصر الأمير طاز مسرحية "صحينا يا سينا" في الثامنة مساء، ويشارك في بطولته كل من خالد محمود، محمد عبد الوهاب، راندا إبراهيم، حسام سيد وفنانى فرقة مسرح الساحة، ديكور محمد غرباوى، موسيقي وألحان حاتم عزت، تصميم ملابس نهى دراج، تأليف وأشعار خميس عز العرب وإخراج عصام الشويخ.



وعلى مسرح على مسرح متروبول بالعتبة، تقام في السابعة مساء مسرحية "كوكب سيكا" بطولة إيناس نور، سيد جبر، منصورعبدالقادر، محمد خليل، هناء سعيد، حمدي العربي، وأيمن بشاي، محمود الصغير، وائل إبراهيم، على حسن، بمشاركة الفنان القدير محمود حسن، تأليف عبده الزراع، إخراج سيد جبر.



وفي الإسكندرية يشهد مسرح بيرم التونسى، عرض مسرحية "أبو كبسولة" الساعة الثامنة مساء، بطولة مصطفى أبو سريع، حسن عبد الفتاح، علاء زينهم، نورين كريم، إسلام عبد الشفيع، أحمد السيد وأبطال فرقة الأسكندرية، ألحان كريم عرفة، توزيع موسيقي أيمن التركي، أشعار مصطفى أبو سريع، ديكور وملابس وائل عبدلله، إضاءة إبراهيم الفرن،إستعراضات محمد ميزو، من تأليف محمد الصواف، وإخراج محمد مرسي



وينتقل عرض "ولاد البلد" إلى البحيرة وذلك ضمن الجولة التي يقوم بها ابطال العرض المسرحي في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك في تمام الثامنة والنصف مساءً.



ويتناول العرض قضايا عدة من خلال لوحات فنية تتضمن الهجرة غير الشرعية وبطولات جنود الجيش والشرطة على الحدود، بطولة محمد زيدان، محمد أباصيري، وائل مصطفى، عادل يوسف، محمد صالح، رويدا عبد السلام، هشام طارق، سهر عبد الوهاب، نورهان سالم، جاكلينا رأفت، إسراء أحمد، ياسر الرفاعي، أمير عبد الحميد، محمود فتحي، أحمد مصطفى، تصميم اضاءة أبو بكر الشريف، إستعراضات فاروق جعفر، من تأليف مصطفى سليم، ومن إخراج محمد الشرقاوي.