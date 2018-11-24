القاهرة : السبت 24 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
12:15 ص

موعد مباراة ليفربول وواتفورد اليوم والقنوات الناقلة.. بث مباشر مباراة ليفربول وواتفورد يلا شوت.. مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد
09:30 م

محافظ الغربية: أعلن جدول زياراتى لإجبار المسئولين على تنظيف الشوارع وحل المشكلات
09:24 م

زوج مخلوع يحتفل بانفصاله على «فيسبوك»: «همّ وانزاح عن قلبى والله»
08:25 م

كارتيرون يرد على إقالته من الأهلى برسالة عاطفية
08:02 م

مستقبل نتنياهو
04:41 ص

اجتماع أوروبى لإزالة "العقبة الأخيرة" أمام خروج بريطانيا
12:51 ص

عاجل.. الأهلى يُعلن إقالة كارتيرون
07:48 م

سلوى الهرش عن «سنوية حادثة مسجد الروضة»: «لن نترك سيناء»
09:58 ص

حبس ابنة الشاطر وآخرين 15 يوما في "الانضمام لجماعة إرهابية"
08:02 ص

مسلحون يفرجون عن 16 مصريًا احتجزوا في ليبيا
05:33 ص

مشاهدة مباراة الأهلي والوصل الاماراتي يلا شوت| موعد مباراة الاهلى والوصل الاماراتي والقنوات الناقلة بث مباشر كورة لايف
03:35 ص

حبس صاحب فيديو التحرش بطالبات جامعة المنصورة 4 أيام
حوادث
السبت 24/نوفمبر/2018 - 03:53 ص

اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهمين فى "فساد المليار دولار"

محكمة ـ أرشيفية
محكمة ـ أرشيفية
عادل عبد العال
dostor.org/2408215

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة رئيس مجلس إدارة شركة الكرم للطاقة الشمسية ومدير شركة «أم اتش» للتوريدات المحدودة ورئيس مجلس إدارة شركة آير جو إيجبت فى اتهامهم باختلاس الأموال العامة وإجراءهم تحويلات بنكية إلى حسابات المتهم الثالث بقصد اختلاسها لأنفسهما وهى القضية المعروفة إعلاميا بـ«فساد المليار دولار».

وتعقد جلسات المحاكمة برئاسة المستشار أسامة أنور الجامع وعضوية المستشارين وجيه حمزة شقوير ومجدى عبد المجيد بأمانة سر سعيد عبد الستار.

كان المستشار محمد البرلسى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات لقيام المتهمين الأول والثانى بصفتهما موظفين عموميين «نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ترآى أوشن للطاقة والمدير المالي للشركة» والتي يساهم فيها البنك التجارى الدولى الذي تعد أمواله أمولا عامة بأن اختلسا مبلغ 18 مليون و585 الف و943 دولار عن طريق استغلال موقعهما الوظيفى بالشركة بكونهما صاحبا الحق في التعامل باسمهما وعلى حساباتهما البنكية فأسسا شركة خارج البلاد بجزر الكايمان وجعلاها تابعة للشركة بقصد استخدام حسابها كحساب وسيط فى اختلاس أموال الشركة جهة عملهما وإجراء تحويلات بنكية من جهة عملهما إلى حسابات الشركة واختلس المتهم الأول لنفسه منها مبلغ 9 ملايين و500 ألف دولار، واختلس المتهم الثانى مبلغ 9 ملايين دولار بأن قاما بتحويل المبالغ إلى حساباتهم البنكية كما اختلسا مبلغ 163 مليون و295 ألف و170 دولار ومبلغ 5 ملايين و400 ألف يورو.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

حبس ابنة الشاطر وآخرين 15 يوما في "الانضمام لجماعة إرهابية"

منذ يومين

حبس صاحب فيديو التحرش بطالبات جامعة المنصورة 4 أيام

منذ 5 أيام

تعاطى الاستروكس وأخرج أحشاء طالب ثم وقف يردد: «الصمت لغة العظماء»

منذ اسبوع

تجديد حبس عبدالمنعم أبوالفتوح في "نشر أخبار كاذبة"

منذ أقل من شهر

مغتصب «طفل السلام»: والده أسكننى فى شقته فهتكت عرض ابنه بعد تناول «الاستروكس»

منذ أقل من شهر

شقيق «منتحر الهرم»: قتل نفسه بسبب تقبيل نسيبنا لوالدتنا

الآن

غدا.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل طالب الرحاب

ياسر جلال مهدد بالخروج من الموسم الرمضانى بسبب 8 ملايين جنيه

طبيب البحيرة المنتحر عضو بـ«إسعاد المكتئبين»

حملة اكتتاب بين المصريين لجمع 100 مليار جنيه لـ«الوقف الخيرى للتعليم»

ads
الأكثر قراءة

ياسر جلال مهدد بالخروج من الموسم الرمضانى بسبب 8 ملايين جنيه

طبيب البحيرة المنتحر عضو بـ«إسعاد المكتئبين»

صفحة الزمالك تسخر من هزيمة الأهلى فى البطولة العربية (صور)

عملية تصحيح.. الأهلي يفاضل بين دوراتي وكارينيو ومدرب ألماني

ألبومات الصور

كواليس ليلة رعب سكان فيصل بسبب ميل برج سكىنى (صور)

بالفيديو.. مياه الأمطار تغسل شوارع وسط البلد

الشتا يدق البيبان

فيديو.. الأسطى حسين السيد يروى تاريخ سوق الحلاقين بـ "الحسين"

نجم الساعة

موعد مباراة ليفربول وواتفورد اليوم والقنوات الناقلة.. بث مباشر مباراة ليفربول وواتفورد يلا شوت.. مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد

الأكثر قراءة

ياسر جلال مهدد بالخروج من الموسم الرمضانى بسبب 8 ملايين جنيه

طبيب البحيرة المنتحر عضو بـ«إسعاد المكتئبين»

صفحة الزمالك تسخر من هزيمة الأهلى فى البطولة العربية (صور)

عملية تصحيح.. الأهلي يفاضل بين دوراتي وكارينيو ومدرب ألماني

ads
كشكول

جامعة أسلسكا تحتفل بتخريج برنامج “MBA” لفرعي الإسكندرية وأسيوط

التعليم تكشف حقيقة جدول امتحان الأول الثانوي المتداول

نائب وزير التعليم: سنحاسب المقصر ولن نرضى ببلطجة الصوت العالي

تعرف على جدول امتحان نصف العام للصف الأول الثانوي

تمرد معلمي مصر يطالب بتشكيل لجان لإقصاء القيادات المقصرة

الأمصار

الكويت تعزي العراق في ضحايا السيول

مقتل 5 في هجوم مسلح لتنظيم داعش بليبيا

الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن بوقف الاعتداءات من المستوطنين

لاعب عربي ينسحب من ملاقاة ممثل إسرائيل في بطولة العالم للمبارزة في سويسرا

ألمانيا تتهم رجل بقتل 36 ألف شخص

مرايا الابداع

قالوا عن الزواج

خواطر متناثرة

ads
منوعات

رحلة عائلة روسية إلى الإمارات تتحول لمأساة

تعرف علي اليهودي «آرزت» أشهر تاجر سجائر في مصر

خزنة مستعملة تحول صاحبها لمليونير

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ سقوط عامل محارة من على سقالة في البحيرة

المزيد
الصحة

7 اجراءات لعلاج كثرة التبول ليلا

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎