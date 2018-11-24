اليوم.. محاكمة متهمين بانتحال صفة ضباط شرطة بالبساتين

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار بشير عبد العال، اليوم محاكمة كلا من "وائل طاهر، أحمد ربيع، محمد عبد العظيم، محمد إبراهيم، محمد النادى، يحيي أبو المفتوح، انتصار عاصم، تامر أبو زيد، طاهر أبو زيد، إسلام أحمد، محمد على، حسين أحمد، على أحمد، محمود محمد، خالد محمود"، المتهمين بالتنكر وانتحال صفة ضباط شرطة ومسئولى الضبط القضائى بدائرة قسم البساتين.



تعقد الجلسة بعضوية المستشار أيمن عفيفي، والمستشار محمد أحمد راشد، وأمانة سر ممدوح غريب عبد المجيد حلمي.

وجهت النيابة للمتهمين تهم حيازة أسلحة نارية دون ترخيص، القبض على أحد المواطنين دون إذن إحدى الجهات المختصة وفى غير الأحوال المصرح بها قانونيًا، والتدخل فى إحدى الوظائف الحكومية "مأمور الضبط القضائى"، واستخدام سلطته بالقبض على مواطنين دون تصريح بصفتهم المزيفة.