اليوم.. انطلاق مهرجان الأفلام للأطفال بدرب "1718 الثقافى"

تنطلق اليوم فاعليات الدورة الثالثة لمهرجان الأفلام للأطفال، والمقرر اقامته في مركز درب "1718 الثقافي" بالفسطاط.



وينتمي مهرجان الأفلام للأطفال إلى نوعية مهرجانات اليوم الواحد وتقام عروضه بالكامل بدءً من الساعة السادسة مساء اليوم السبت، والذي يشارك فيه عدد من الأفلام التي تخص قضايا الطفل للمنافسة على جوائز المهرجان، لدول مختلفة حول العالم.



ومن المقرر ان يقوم الأطفال المشاركين في المهرجان باختيار أفضل فيلم على ان يكونوا هم لجنة التحكيم الرئيسية للمهرجان، وذلك بهدف تعليم الأطفال التمرس على الحكم على الأعمال بمهنية ومعاملتهم كصناع أفلام حقيقيي وتشجيعهم على صناعة افلامهم الخاصة بتصويرها بالموبايل وعرضها بالمهرجان لنشر فكرة صناعة الفيلم بيد الأطفال وتعبيرهم عن أفكارهم وأحلامهم.