إيمرى: إنهاء الموسم فى المربع الذهبى للدورى الإنجليزى هدف آرسنال

يهدف أوناي إيمري إلى إعادة آرسنال إلى دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، لكن المدرب الإسباني، حيث قال إن هذه المهمة لن تكون سهلة، حيث تستعر المنافسة بين أندية الدوري الإنجليزي الممتاز على إنهاء الموسم بين الأربعة الأوائل.



ويحتل آرسنال المركز الخامس في الترتيب خلف: "توتنهام، وتشيلسي، وليفربول، ومانشستر سيتي البطل".



وأخفق آرسنال في التأهل لأرفع مسابقة للأندية في أوروبا لموسمين متتاليين، حيث احتل المركز السادس والخامس على الترتيب في آخر عامين.



وقال "إيمري"، خلال مؤتمر صحفي قبل مواجهة بورنموث في الدوري يوم الأحد المقبل:"ابتعدنا عن دوري الأبطال لمدة عامين، ووصل الدوري الممتاز إلى مستويات أخرى الآن بوجود فرق كبيرة والضغوط كبيرة علينا".



وتابع: "هدفنا الأول اللعب في أوروبا.. في دوري الأبطال، ونرغب بإنهاء الموسم بين الأربعة الأوائل، لكن ذلك لن يكون مهمة سهلة، وسنبذل قصارى جهدنا في التدريبات للاقتراب من الأربعة الأوائل".