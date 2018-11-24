القاهرة : السبت 24 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
12:15 ص

موعد مباراة ليفربول وواتفورد اليوم والقنوات الناقلة.. بث مباشر مباراة ليفربول وواتفورد يلا شوت.. مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد
09:30 م

محافظ الغربية: أعلن جدول زياراتى لإجبار المسئولين على تنظيف الشوارع وحل المشكلات
09:24 م

زوج مخلوع يحتفل بانفصاله على «فيسبوك»: «همّ وانزاح عن قلبى والله»
08:25 م

كارتيرون يرد على إقالته من الأهلى برسالة عاطفية
08:02 م

مستقبل نتنياهو
04:41 ص

اجتماع أوروبى لإزالة "العقبة الأخيرة" أمام خروج بريطانيا
12:51 ص

عاجل.. الأهلى يُعلن إقالة كارتيرون
07:48 م

سلوى الهرش عن «سنوية حادثة مسجد الروضة»: «لن نترك سيناء»
09:58 ص

حبس ابنة الشاطر وآخرين 15 يوما في "الانضمام لجماعة إرهابية"
08:02 ص

مسلحون يفرجون عن 16 مصريًا احتجزوا في ليبيا
05:33 ص

مشاهدة مباراة الأهلي والوصل الاماراتي يلا شوت| موعد مباراة الاهلى والوصل الاماراتي والقنوات الناقلة بث مباشر كورة لايف
03:35 ص

حبس صاحب فيديو التحرش بطالبات جامعة المنصورة 4 أيام
الكابتن
السبت 24/نوفمبر/2018 - 12:45 ص

أزمة مفاجئة لنادى النصر قبل مواجهة الهلال فى ديربى الدورى السعودى

أزمة مفاجئة لنادى
أزمة مفاجئة لنادى النصر قبل مواجهة الهلال فى ديربى الدورى السعودى
وكالات
dostor.org/2408200

سيغيب اللاعب البرازيلي بيتروس ماثيوس، لاعب نادي النصر السعودي، عن فريقه في مباراة الديربي أمام الهلال يوم 8 ديسمبر؛ بسبب قرار لائحة لجنة الانضباط في اتحاد الكرة، والذي يقضي بإيقاف أي لاعب مباراة واحدة، بالإضافة إلى مباراة نتيجة تلقيه البطاقة الحمراء.

وكان اللاعب قد تلقَّى البطاقة الحمراء خلال المباراة التي جمعت فريقه اليوم أمام الشباب، وهي المباراة التي فاز بها النصر بهدف وحيد بعد أن تعمَّد اللاعب الخشونة مع أحد لاعبي الشباب في كرة مشتركة.

وبسبب لائحة لجنة الانضباط سيكون قرار العقوبة على اللاعب مباراتين على التوالي، ما يعني غيابه عن مواجهة الهلال ضمن الجولة الثانية عشرة في الثامن من ديسمبر المقبل، إضافة لغيابه عن مباراة الجولة الحادية عشرة.

اقرأ أيضًا
منذ ساعتين

موعد مباراة ليفربول وواتفورد اليوم والقنوات الناقلة.. بث مباشر مباراة ليفربول وواتفورد يلا شوت.. مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد

منذ حوالي 6 ساعات

كارتيرون يرد على إقالته من الأهلى برسالة عاطفية

منذ يوم

عاجل.. الأهلى يُعلن إقالة كارتيرون

منذ يومين

مشاهدة مباراة الأهلي والوصل الاماراتي يلا شوت| موعد مباراة الاهلى والوصل الاماراتي والقنوات الناقلة بث مباشر كورة لايف

منذ يومين

بث مباشر الأهلي ضد الوصل.. مشاهدة مباراة الأهلي والوصل اليوم الخميس 22-11-2018 يلا شوت

منذ اسبوع

الأهلى يعرض على الإسماعيلى مليون دولار و3 لاعبين لضم باهر ومتولى

الآن

بيان جديد من "الخارجية" بشأن الصيدلي المقتول في السعودية

"الزراعة": لم نخطر بحظر تصدير ورق العنب والنعناع للكويت والسعودية

كارتيرون يرد على إقالته من الأهلى برسالة عاطفية

كثافات مرورية أعلى الطريق الدائري بسبب الأمطار

ads
الأكثر قراءة

ياسر جلال مهدد بالخروج من الموسم الرمضانى بسبب 8 ملايين جنيه

طبيب البحيرة المنتحر عضو بـ«إسعاد المكتئبين»

صفحة الزمالك تسخر من هزيمة الأهلى فى البطولة العربية (صور)

عملية تصحيح.. الأهلي يفاضل بين دوراتي وكارينيو ومدرب ألماني

ألبومات الصور

بالفيديو.. مياه الأمطار تغسل شوارع وسط البلد

الشتا يدق البيبان

فيديو.. الأسطى حسين السيد يروى تاريخ سوق الحلاقين بـ "الحسين"

"الأوقاف" تبدأ خطة تقليل هدر المياه من مسجد السيدة نفيسة

نجم الساعة

موعد مباراة ليفربول وواتفورد اليوم والقنوات الناقلة.. بث مباشر مباراة ليفربول وواتفورد يلا شوت.. مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد

الأكثر قراءة

ياسر جلال مهدد بالخروج من الموسم الرمضانى بسبب 8 ملايين جنيه

طبيب البحيرة المنتحر عضو بـ«إسعاد المكتئبين»

صفحة الزمالك تسخر من هزيمة الأهلى فى البطولة العربية (صور)

عملية تصحيح.. الأهلي يفاضل بين دوراتي وكارينيو ومدرب ألماني

ads
كشكول

جامعة أسلسكا تحتفل بتخريج برنامج “MBA” لفرعي الإسكندرية وأسيوط

التعليم تكشف حقيقة جدول امتحان الأول الثانوي المتداول

نائب وزير التعليم: سنحاسب المقصر ولن نرضى ببلطجة الصوت العالي

تعرف على جدول امتحان نصف العام للصف الأول الثانوي

تمرد معلمي مصر يطالب بتشكيل لجان لإقصاء القيادات المقصرة

الأمصار

الكويت تعزي العراق في ضحايا السيول

مقتل 5 في هجوم مسلح لتنظيم داعش بليبيا

الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن بوقف الاعتداءات من المستوطنين

لاعب عربي ينسحب من ملاقاة ممثل إسرائيل في بطولة العالم للمبارزة في سويسرا

ألمانيا تتهم رجل بقتل 36 ألف شخص

مرايا الابداع

قالوا عن الزواج

خواطر متناثرة

ads
منوعات

رحلة عائلة روسية إلى الإمارات تتحول لمأساة

تعرف علي اليهودي «آرزت» أشهر تاجر سجائر في مصر

خزنة مستعملة تحول صاحبها لمليونير

مباريات
الصحة

7 اجراءات لعلاج كثرة التبول ليلا

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎