أزمة مفاجئة لنادى النصر قبل مواجهة الهلال فى ديربى الدورى السعودى

سيغيب اللاعب البرازيلي بيتروس ماثيوس، لاعب نادي النصر السعودي، عن فريقه في مباراة الديربي أمام الهلال يوم 8 ديسمبر؛ بسبب قرار لائحة لجنة الانضباط في اتحاد الكرة، والذي يقضي بإيقاف أي لاعب مباراة واحدة، بالإضافة إلى مباراة نتيجة تلقيه البطاقة الحمراء.



وكان اللاعب قد تلقَّى البطاقة الحمراء خلال المباراة التي جمعت فريقه اليوم أمام الشباب، وهي المباراة التي فاز بها النصر بهدف وحيد بعد أن تعمَّد اللاعب الخشونة مع أحد لاعبي الشباب في كرة مشتركة.



وبسبب لائحة لجنة الانضباط سيكون قرار العقوبة على اللاعب مباراتين على التوالي، ما يعني غيابه عن مواجهة الهلال ضمن الجولة الثانية عشرة في الثامن من ديسمبر المقبل، إضافة لغيابه عن مباراة الجولة الحادية عشرة.