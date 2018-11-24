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السبت 24/نوفمبر/2018 - 07:36 ص

اليوم.. محاكمة المتهمين بقتل الأنبا إبيفانيوس

محاكمة المتهمين بقتل
محاكمة المتهمين بقتل الأنبا إبيفانيوس
مونيكا جرجس - ماريان رسمي
dostor.org/2408182

تعقد محكمة جنايات دمنهور والمنعقدة بمحكمة إيتاى البارود الابتدائية، تستأنف برئاسة المستشار جمال طوسون، اليوم السبت،، نظر جلسات قضية مقتل الأنبا إبيفانيوس رئيس دير الأنبا مقار بوادي النطرون، الذى تم أغتياله من قبل تلمذته الرهبان، والمتهم فى القضية كل من الراهب الذى تم تجريده وائل سعد، والراهب فلتاؤس المقاري، الذي تم حضوره داخل غرفة إسعاف مجهزة في غرفة داخل المحكمة.

ومحكمة جنايات دمنهور، المنعقدة بمقر محكمة إيتاى البارود الجزئية بمحافظة البحيرة، هى الجلسة الرابعة للتحقيق فى محاكمة المتهمين وائل سعد تواضروس «الراهب أشعياء المقارى المشلوح»، و«الراهب فلتاؤوس المقارى» بتهمة قتل الأنبا إبيفانيوس أسقف دير الأنبا الأنبا مقار ببرية شيهيت ـ وادى النطرون.

وخلال الجلسة الماضية كانت المحكمة قد استمعت لثلاثة رهبان كشهودًا في القضية، من بينهم الراهب بيشوى والراهب تادرس والراهب جبرائيل وأكد الثلاث رهبان أنهم لا يروا في موقع الحادث كل من وائل سعد، والراهب فلتاؤس المقاري، المتهمين فى القضية.

وأشار الرهبان الثلاثة الشهود إلى أن «الراهب الذى تم تجريه اشعياء المقارى» شارك معهم بحضور القداس فجر يوم الحادث، ولم يشكوا فيه بل جاء أعترافه بقتل الأسقف هو مفجأة صادمة لهم.

وخلال الجلسة الثالثة الماضية كانت المحكمة قد قامت بالاحتفاظ بأداة الجريمة وتليفونات المتهمين، وقالت هيئة الدفاع عن المتهمين، إن كافة الاتهامات الموجهة إليهم لا تسند إلى أدلة قاطعة بارتكابهم للجريمة.

وكان قد قال وائل سعد الراهب المشلوح، خلال أقواله الأخيرة بالجلسة الثالثة، إنه اعترف بالجريمة تحت ضغط ونفي قتله للأسقف تمامًا، وفى نفس السياق نفى أيضًا الراهب فلتاؤس أنه قد شارك بالجريمة وهو مازال يخضع للعلاج وسط حراسة مشددة بالقصر العينى.

وكانت قد أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صباح يوم الأحد 29 يوليو الماضى، رسميًا، عن اغتيال الأنبا إبيفانيوس، أسقف ورئيس دير الأنبا مقار بوادى النطرون ـ برية شيهيت.

وترأس البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية مراسم طقوس صلاة الجنازة على جثمان الأسقف الأنبا إبيفانيوس، وذلك بالكنيسة الكُبرى بالدير.

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