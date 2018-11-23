يديعوت أحرونوت: حماس انتصرت علينا في "حرب الأدمغة"

قال رونين بريجمان المحلل العسكري بصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن قرار الرقابة العسكرية بعدم تداول الصور التي نشرتها حركة حماس الفلسطينية، ساذجا، ويعمل على زيادة تداول هذه الصور.



وأضاف أن أي محاولة إسرائيلية لمنع تداول ما نشرته حماس لن تنجح، مؤكدًا أن القرار يعد انتصارا هاما للحركة الفلسطينية في مجال الوعي، أو ما وصفه بـ"حرب الأدمغة".



ونشرت "كتائب القسام" - الذراع العسكري لحركة حماس الفلسطينية - صور عدد من أفراد قوة الاحتلال الخاصة، التي نفذت عملية "خان يونس"، يوم الأحد قبل الماضي، بالإضافة إلى صور السيارة والشاحنة اللتين استخدمتهما القوة خلال العملية، داعيةً كل مواطني قطاع غزة المحاصر إلى التواصل معهم لتقديم أية معلومات بخصوص هذه الصور.

