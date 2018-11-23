القناة 11 العبرية: الجيش لم يدمر كافة عتاد فريق عملية "خان يونس"

قال المراسل العسكري للقناة "11" في تلفزيون الاحتلال الإسرائيلي، إن نشر "كتائب القسام" - الذراع العسكري لحركة حماس الفلسطينية - لصور القوة الإسرائيلية التي نفذت عملية "خان يونس"، يشير إلى أن الجيش لم يدمر كافة الأدوات التي كانت بحوزة هذه القوة.



وأضاف: "نشر حماس لصور عناصر القوة الإسرائيلية يدل على أن الجيش لم يستطع تدمير كافة عتاد القوة الخاصة".



ونشرت "القسام" صورًا لعدد من أفراد قوة الاحتلال الخاصة، بالإضافة إلى صور السيارة والشاحنة اللتين استخدمتهما القوة خلال العملية، داعيةً كل مواطني قطاع غزة المحاصر إلى التواصل معهم لتقديم أية معلومات بخصوص أفراد هذه الصور.