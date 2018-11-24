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السبت 24/نوفمبر/2018 - 02:22 ص

التخطيط: إخلاء جميع المناطق السكنية غير الآمنة من السكان بنهاية 2018

وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط
أميرة ممدوح
dostor.org/2408174

ذكرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أنه سيتم إخلاء جميع المناطق السكنية غير الآمنة من الدرجة الأولى بنهاية العام الجاري 2018، مشيرة إلى أن الحكومة تنفذ برنامجًا طموحًا لإجلاء السكان من المناطق غير الآمنة على مستوى الجمهورية، وبناء مجتمعات سكنية لائقة، من خلال تشييد 26720 وحدة سكنية، أكملت وزارة الإسكان بناء 10980 وحدة ومخطط الانتهاء من بناء 7440 وحدة مطلع العام المقبل.

وأضافت الوزارة في تقرير حصلت "الدستور"، على نسخة منه، أن هناك 377 منطقة سكنية تم تحديدها من قبل الحكومة بأنها غير آمنة تقع الجزء الأكبر منها في القاهرة بنسبة 16.7% وعددها 63 منطقة سكنية، حيث تم تصنيف 34 منطقة منها كمناطق خطرة من الدرجة الأولى أي أن حياة المقيمين بها معرضة لخطر مباشر إما بفعل الانهيارات أو الفيضانات أو المناطق الجبلية أو الانهيار الصخري.

ولفت التقرير إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين الظروف المعيشية لسكان الأحياء الفقيرة في 85 منطقة تمثل 22% من إجمالي المناطق السكنية العشوائية الفقيرة، 53 منها تم تطويرها من قبل السكان أنفسهم، في حين أن 32 منطقة أخرى تم تطويرها من قبل "ISDF" مثل الأسمرات بالقاهرة وتم بناء السمكين في سوهاج من خلال التعاون الحكومة مع صندوق تحيا مصر.

وأوضحت أن برنامج الإسكان الاجتماعي والذي بدأ تنفيذه في عام 2014 يستهدف الأسر ذات الدخل المنخفض من خلال توفير 600 ألف وحدة سكنية في غضون أربع سنوات بتكلفة إجمالية قدرها 103 مليار جنيه، حيث نفذت وزارة الإسكان 265 ألف وحدة حتى الآن، وهناك حوالي 335 ألف وحدة تحت الإنشاء من المتوقع الإنتهاء منها مطلع عام 2019.

وأوضح أنه تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية من مشروع الأسمرات وتمليك الوحدات السكنية للعائلات المنقولة إليها، بما في ذلك كل البنية التحتية المرتبطة بها من مياه وصرف صحي والاتصال بشبكة الكهرباء والطرق الممهدة، ومن المقرر أن تكتمل المرحلة الثالثة بنهاية العام الجاري 2018.

وأشار إلى أن جهود التوسع في بناء المجتمعات العمرانية، حيث ارتفع عدد المدن في مصر من 218 في عام 2007 إلى 230 في عام 2018، وهناك 12 مدينة جديدة في 10 سنوات حاليًا خمس عشرة يجري بناؤها، لاسيما وأن 6.8% فقط من المساحة الإجمالية يسكنها المصريين من البلاد إلى جانب التنمية الإقليمية غير المتوازنة في جميع أنحاء الجمهورية أدت إلى هجرة المواطنين من الريف إلى المناطق الحضرية، خاصة بالنسبة للمدن الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية للبحث عن وظيفة أفضل وتحسين الصحة والتعليم.

ومن ناحية أخرى، ذكرت الوزارة أن الحكومة شرعت في تنفيذ مشروع تجديد حي وسط القاهرة؛ بهدف استعادة النمط المعماري للمنطقة من خلال إعادة الإعمار للمباني والواجهات لتحويل المنطقة إلى متحف مفتوح حيث يتضمن المشروع أيضًا تطوير 12000 متر مربع من المحيط وشوارع المشاة، لافتة إلى أن حوالي 200 مبنى تم تجديده حتى الآن.

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