"التنظيم والإدارة": لا تخفيض لعلاوة الحد الأدنى بسبب الترقيات

أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، قرارًا بأحقية موظفي الدولة في صرف علاوة الحد الأدني طوال سنوات الخدمة، دون أن تؤثر قرارات الترقية على تخفيض قيمة العلاوة، طالما انطبقت عليهم شروط استحقاقها؛ وذلك لمعالجة أزمة تدني رواتب العاملين ببعض جهات الدولة.



ووفقًا لمنشور أصدرته إدارة التفتيش التابعة للجهاز، فإن الجهاز تلقى شكاوي من بعض الموظفين بالجهات الخاضعة للسلطة المختصة بخصوص تضررهم من منحهم علاوة الحد الأدني بعد الترقية أقل من التي حصلوا عليها عند صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 222014.



وأكد الجهاز، أنه يتم صرف العلاوة المشار إليها شهريًا للعاملين الذين يحصلون علي مكافآت دورية أو سنوية أو حوافز أو مقابل عن الجهود غير العادية أو بدلات أو غير ذلك بالباب الأول الأجور وتعويضات العاملين أو أي من أبواب الموازنة الأخرى يقل إجماليها عن 400% من مرتباتهم في 31-12-2013.



وأشار إلى استمرار حساب العلاوة المشار إليها للعاملين الحاليين أو من يعين في السنوات المالية التالية بذات النسبة والفئة للأجر الأساسي في 31-12-2013، موضحًا أنه يتم الاستمرار في صرف العلاوة بذات الفئة بعد الترقية للدرجة الأعلى؛ تنفيذًا لما أكد عليه كتاب الإدارة المركزية للجنة المالية رقم 185 في 2-2-2014، والموجه لرئيس الإدارة المركزية لموازنة الجهاز الإداري للدولة.



ولفت إلى أن صرف علاوة الحد الأدني يأتي تفعيلًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014 متضمنًا في المادة الثانية تقرير علاوة الحد الأدني والتي نصت علي أن تصرف الزيادة المقررة بالمادة الأولي من هذا القرار للعاملين الدائمين والمؤقتين.