راديو إسرائيل: حماس تفوقت استخباراتيا على جيش الاحتلال في عملية "خان يونس"

قال إيال عاليما مراسل الشؤون العسكرية في "راديو إسرائيل" العبري، إن هناك تفوقًا أحرزته حركة حماس الفلسطينية على قوات جيش الاحتلال.



وأضاف: "من الواضح في هذه الجولة أن هناك تفوق من حماس فيما يخص العمل الاستخباراتي على قوات الجيش".



ونشرت "كتائب القسام" - الذراع العسكري لحرك حماس الفلسطينية - صور عدد من أفراد قوة الاحتلال الخاصة، بالإضافة إلى صور السيارة والشاحنة اللتين استخدمتهما القوة خلال العملية، داعيةً كل مواطني قطاع غزة المحاصر إلى التواصل معهم لتقديم أية معلومات بخصوص هذه الصور.

