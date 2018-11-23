هآرتس: حماس تسعى لتأكيد تفوقها على الجيش الإسرائيلي في عملية "خان يونس"

قال عاموس هرئيل المحلل العسكري بصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن حركة حماس الفلسطينية تسعى إلى تأكيد تفوقها على جيش الاحتلال الإسرائيلي فيما يخص العملية الأمنية داخل مدينة خان يونس بقطاع غزة المحاصر.



وأضاف، في مقال له، أن حماس تسعى لتعزيز روايتها بأنها تغلبت على جيش الاحتلال في هذه العملية، وتحقيق مكاسب عملياتية من خلال كشف أساليب العمل الإسرائيلية، وذلك بإعلانها أنها تملك هوية العناصر التي نفذت هذه العملية.



ونشرت "كتائب القسام" - الذراع العسكري لحركة حماس الفلسطينية - صورًا لعدد من أفراد قوة الاحتلال الخاصة، بالإضافة إلى صور السيارة والشاحنة اللتين استخدمتهما القوة خلال العملية، داعيةً كل مواطني قطاع غزة المحاصر إلى التواصل معهم لتقديم أية معلومات بخصوص هذه الصور.

